Soros további százmilliókat szán médiabefolyása növelésére

Az Audacy a Wikipedia szerint egy korábban Radio.com néven ismert, ingyenes adás- és internetes rádióplatform, amelyet a névrokon Audacy Inc. (korábbi nevén Entercom) fejlesztett ki. Platformjuk zeneajánló rendszerként is működik, de a vállalat rádióhálózati ernyőmárka is, amely több mint 235 helyi rádióállomást egyesít az Egyesült Államokban. Ezenkívül a szolgáltatás több ezer, a platformhoz készített podcastet is tartalmaz. A szolgáltatás fő versenytársai a rivális állomáscsoportok, az iHeartMedia iHeartRadio és a TuneIn.