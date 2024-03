A madárinfluenza és az El Nino is beleszól a húsvéti ünnepekbe

Az infláció és az ellátási láncok problémái miatt szárnyalnak a húsvéti ünnepi menü árai az Egyesült Államokban. Bár a tavalyi rekordárakhoz képest idén jobb a helyzet, de például a tojás és a csokoládé ára ismét emelkedni kezdett, írta a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Az USA Today közölte a Federal Reserve adatait, amelyek szerint egy tucat tojás átlagos ára körülbelül 2,99 dollár most az Egyesült Államokban. Noha ez a szám alacsonyabb, mint a tavalyi 4,82 dolláros rekordátlag, az ár ismét felfelé kúszik – részben a madárinfluenza miatt.

Az időszakosan felbukkanó madárinfluenza közvetlen összefüggésben van a tojás árának emelkedésével és esésével. 2022-ben a Biden-kormány idején a fogyasztókat a rekordmagas infláció is terhelte, de a tojás árát még így is érezhetően befolyásolta a 2023 januári influenzavírus – jelentette a KIRO7 seattle-i televíziós hálózat. Egy újabb, novemberben kitört járvány pedig az árak további emelkedését okozta.

A decemberig tartó járványok 11,4 millió madarat érintettek az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának adatai szerint.

A tojás árának emelkedését okozta az is, hogy megemelkedtek a csirketartás árai, különösen a takarmányozás, de – meglepő módon – még a koronavírus-járvány is éreztette hatását, sőt az orosz–ukrán háború is.

De nem csak a tyúk-, hanem a csokitojás ára is emelkedett. A Courier-Journal dokumentálta a húsvéti édességek árának emelkedését és annak okait. Mint írták:

a változó időjárás veszélyeztette a kakaófák egészségét és termelőképességét olyan nyugat-afrikai országokban, mint Nigéria, Ghána és Elefántcsontpart – ahonnan a világ kakaókészletének túlnyomó része származik.

A közelmúltban lehullott nagy mennyiségű csapadék károsította a kakaófákat, és az idei El Ninóból érkező közelgő száraz levegő és szél még rosszabb körülményeket teremt a kakaótermesztők számára – írták.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Veres Nándor)