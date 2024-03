Deutsch Tamás: A dollárbaloldal képviselői már büszkélkednek is azzal, hogy hazájuk ellen áskálódnak

Deutsch Tamás, a Fidesz EP-frakcióvezetője a Facebook-oldalán közzétett videóban azt mondta, Cseh Katalin, a Momentum EP-képviselője is megszólalt abban a DK-s és momentumos politikusokból álló dollárbaloldali kórusban, amely a saját hazája elleni áskálódásokkal büszkélkedik.

Elmondta, eddig is tudták és tapasztalták is, valamennyi dollárbaloldali európai parlamenti képviselő minden energiájával azon dolgozik, hogy a magyarok ne juthassanak hozzá a jog szerint nekik járó európai uniós fejlesztési pénzekhez. Csak az a változás – folytatta – , hogy most már büszkén kérkednek a hazájuk elleni áskálódással.

A kormánypárti politikus szerint az pedig végképp hab a tortán, hogy az a Cseh Katalin beszél a korrupcióellenes küzdelem fontosságáról, aki milliárdos korrupciógyanús ügyben érintett. Hiszen az derült ki, hogy a Cseh Katalin vezette családi cég milliárdos korrupciógyanús ügyben érintett a hazai és európai uniós fejlesztési pénzek szabálytalan, csalárd felhasználása kapcsán – fogalmazott.

Deutsch Tamás elképesztőnek nevezte, hogy a dollárbaloldal politikusai folyamatosan a közvetlen brüsszeli források fontosságát mantrázzák.