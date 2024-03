Jelentősen csökkent az olasz partokat elérő migránsok száma

Az olasz belügyminisztérium által közzétett statisztikák szerint az év eleje óta nyolcezer illegális bevándorló érkezett Itáliába, míg a tavalyi év ugyanezen időszakában húszezren voltak. Az olasz kormányfő elmondta, hogy büszke az eredményekre, amelyek azt bizonyítják, hogy a Mattei terv sikeres. Kétségtelen, hogy Giorgia Meloninak központi szerepe volt abban, hogy az észak-afrikai országokkal folytatott szoros együttműködéssel állítsák meg a Földközi-tengeren a migrációs nyomást. Tavaly szeptemberben Tunéziával született megállapodás az illegális bevándorlók visszatartásáról, vasárnap pedig Egyiptommal. A megegyezés szerint az Európai Unió 7,4 milliárd euróval támogatja Egyiptomot, amely cserébe megállítja az Európába induló illegális bevándorlókat szállító hajókat.

Meloni úgy fogalmazott, példa értékű a tunéziai paktum, amelyet más afrikai országokkal is érdemes elindítani.

Italy's Meloni hails EU-Egypt agreement as key to managing migration flowshttps://t.co/jt9YfshTMT pic.twitter.com/65qGUGbghK — Yeni Şafak English (@yenisafakEN) March 18, 2024

Az olasz kormányfő arra is figyelmeztetett, számolni kell azzal, hogy a kedvező időjárás beálltával megemelkedik az indulások száma. Ezért globális összefogást sürgetett az emberkereskedők tevékenységének felszámolására.

Elutasítja a világháborús terveket Meloni

Az Ukrajnában zajló háborúval kapcsolatban Meloni megerősítette, hogy Itália továbbra is támogatja az orosz haderő által megszállt országot a védekezésben, csapatokat azonban nem küld a háborús övezetbe, az ugyanis a konfliktus eszkalációjához vezetne. Azt is elmondta, hogy az olasz kormány aggodalommal szemléli a Hamász és Izrael közti konfliktust, amely a Vörös-tenger térségére is hatással van. Köszönetét fejezte ki a Caio Duilio hadihajón szolgálatot teljesítő olasz haditengerészeknek, akik a húszi lázadók több dróntámadását is sikeresen semlegesítették. Az olasz legénység komoly veszélyekkel járó missziót teljesít, amely a tengeri kereskedelmi hajózás biztonságát szolgálja.