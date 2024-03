Szijjártó Péter: Ma a nemzetközi politikában a valóság és az ideologikus megközelítés távol áll egymástól

A miniszter kitért a hazai gazdasági helyzetre is, azt hangoztatván, hogy a munkaerőhiány ellenére nem szabad leállni a beruházások vonzásával, mivel jobb, ha inkább itt vannak a munkahelyek, mint másutt, ráadásul a jelenleg még a hagyományos autóiparban dolgozóknak is el kell majd valahol helyezkedniük, amire az elektromos járműveket gyártó üzemek kínálhatnak megoldást. A beruházásösztönzés munkahelyteremtés, s egyúttal munkahelyvédelem is (.) Itt ez egy folyamatos küzdelem. Itt soha nincs vége, mert ahogy a technológia fejlődik, a verseny egyre nagyobb – tudatta.