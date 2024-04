Szijjártó Péter: A paksi bővítés szempontjából rendkívül fontos helyben is a stabilitás, a kiszámíthatóság

A kormány és a helyiek számára is rendkívül fontos a paksi bővítés során a kiszámíthatóság és a stabilitás, így nagy segítség lenne, ha a jövőben is a jelenlegi városvezetéssel lehetne együtt dolgozni – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Pakson. A tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumon sérelmezte, hogy napjainkban az Európa Unión belül a legfontosabb kérdésekben is ideológiai alapú, átpolitizált vita zajlik, az energiaellátás ügyében is, noha ezen a téren végképp a racionális, fizikai szempontoknak kellene dominálniuk.

Mivel sajtótájékoztatókkal, ideológiákkal, politikai nyilatkozatokkal sem fűteni, sem hűteni nem lehet, így az energiaügyeket sújtó ideológiai viták gyakorlatilag az európai országok, köztük Magyarország energiaellátásának biztonságát is veszélyeztetik – figyelmeztetett. Hozzátette, hogy hazánk sem kőolaj-, sem földgázmezőkkel nem rendelkezik, ahogyan tengerparttal sem, ekképp pedig az energiatermelés nagy mennyiségben, olcsón, megbízhatóan, biztonságosan és a fenntarthatósági szempontokat figyelembevéve kizárólag atomerőművekkel megoldható.

Ez olyan egyszerű, mint az egyszeregy. Csak mivel az atomerőmű építése, működtetése igen bonyolult dolog, ezért könnyen építhető fel köré olyan buborék, ami elriasztja az embereket

– fogalmazott. Ennek kapcsán pedig kifejtette, hogy Paksnak a reaktorok csaknem ötven éve a szerves részét képezik, és a helyiek pontosan tudják, hogy ezek jól és biztonságosan üzemelnek.

Az erőmű bővítéséről szólva azt mondta, hogy az orosz féllel technológiai és finanszírozási szempontból is kifejezetten előnyös szerződést kötöttek, a munka pedig jól halad, fontos mérföldköveket értek el az utóbbi időben, így a következő évtized elején meg is kezdhetik majd az új blokkok a termelést, és ezáltal hazánk függetleníteni tudja majd magát a nemzetközi energiapiacok viszontagságaitól.