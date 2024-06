Szerbia összes határát védi ezentúl a Frontex

Az illegális migráció és a határokon átnyúló bűnözés ellenőrzése és megelőzése érdekében Szerbia összes határán ellenőrzést folytat ezentúl az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex), nemcsak az az uniós országokkal közös határszakaszokon – erről állapodott meg Ivica Dacsics szerb belügyminiszter, valamint Ylva Johansson, az Európai Bizottság belügyi biztosa kedden Belgrádban.

Az úgynevezett balkáni útvonalon – amely Törökországon, Bulgárián, Észak-Macedónián és Szerbián keresztül vezet – még mindig évente több ezer közel-keleti és észak-afrikai migráns igyekszik bejutni az Európai Unióba. A keddi megállapodástól a felek azt várják, hogy javuljon a szerb határok biztonsága.

A Frontex és Szerbia 2021-ben kötött megállapodást arról, hogy az uniós tagországokkal – Magyarországgal, Bulgáriával, Romániával és Horvátországgal – közös határszakaszokat a szerb rendőrség és határőrség mellett a Frontex emberei is védeni fogják, a keddi megállapodás ezt váltotta fel azzal, hogy kiterjesztette a védelmet nem uniós országokkal – Bosznia-Hercegovinával, Montenegróval, Észak-Macedóniával és Koszovóval – közös határszakaszokra is. Ylva Johansson egyben egy 65 gépjárműből álló uniós adományt is átadott a szerb belügyminisztériumnak. A járművek a határellenőrzés hatékonyságát segítik majd.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: NurPhoto via AFP/Nicolas Economou)