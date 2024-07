Át akarta venni a hatalmat a finn drogkereskedelem felett a migránsbanda

„SVÉDORSZÁG MEGTELT!” – akár ki is tehetnék ezt a táblát a skandináv ország határán. Lehet, hogy nemcsak a svéd rendőrök örülnének neki. Lapunk éppen pár napja írta meg, hogy Svédországban az emberek majdnem 20 százaléka fontolgatja a költözést a bandabűnözés miatt. A Sifo közvélemény-kutató cég felmérése arra is rámutatott, hogy a svédek 19 százaléka, azaz másfél millió felnőtt fontolgatja a költözést a megnövekedett erőszak és bandabűnözés miatt, és a svédek kilenc százaléka mondta azt, hogy aggódik amiatt, hogy ő vagy valaki a családjából erőszaknak lesz kitéve, és már döntött a költözés mellett. Az északi országokban is jelen lévő nemzetközi bűnbandák bevételének több mint fele a kábítószerből származik. Ügyeik felgöngyölítése pedig azért sem egyszerű, mert országhatárokon átívelő tevékenységük során hol itt, hol ott tűnnek fel a világban. Az viszont általában is jellemző rájuk, hogy ha kell, könyörtelenül védik az érdekeiket. Svédországban is már évek óta tart a fegyver- és kábítószer-kereskedelem uralásáért folyó háború a különböző bűnbandák között. A svéd rendőrkapitány tavaly ősszel egyenesen arról beszélt, hogy példa nélküli, véres bandaháború és leszámoláshullám zajlik, miután egy héten belül több halálos lövöldözés is történt Svédországban. A 2022-ben megválasztott svéd kormány egyik kampányígérete éppen a bűnbandák visszaszorítása volt, és már történtek lépések az ügyben, például a jogalkotás terén. Az viszont már a bűnözés természetrajzából adódik, hogy Svédország „kicsi lett” egyes bandáknak, ennek következtében– ahogyan a migránsok is – megpróbálnak helyet találni máshol – a történetben éppen keletebbre. Nem minden alap nélkül persze, hiszen a migránshátterű bűnözőknek Finnországban is van már hol elvegyülni, meghúzódni. A bevándorlók Svédország után Finnországban is szemmel láthatóan megjelentek, Helsinkiben van például olyan városrész, ahol már egy évtizede is tömegesen ők éltek.