Megkezdi az ultraortodoxok behívását az izraeli hadsereg

Ma az izraeli hadsereg kiküldi az első behívókat az ultraortodoxoknak, akik eddig mentesültek a kötelező sorkatonaság alól, hogy vallási tanulmányaikra koncentrálhassanak – számol be róla a The Times of Israel izraeli napilap.

Az izraeli haderő ultraortodox zsidó vallású katonái számára létesített Neca Jehuda gyalogsági zászlóalj újoncai a kiképzésüket lezáró eskütételen a jeruzsálemi óváros Siratófalánál 2024. július 10-én (Fotó: MTI/EPA/Abir Szultan)

Mint arról beszámoltunk, az izraeli legfelsőbb bíróság kibővített tanácsa június végén döntött úgy, hogy a jogegyenlőség jegyében az ultraortodoxok sem bújhatnak ki a kötelező katonai szolgálat alól.

Bár a szigorú vallási csoport a zsidó állam megalakulása óta élvezi a szolgálat alóli felmentés kedvezményét, az izraeli társadalmat évek óta megosztja a téma, így a legtöbb párt üdvözölte a taláros testület döntését. Kivéve természetesen az ultraortodox pártokat, amelyek a koalícióból való kilépéssel fenyegetőztek a döntés után, híveik pedig többek között útzárakkal tiltakoznak a vallásos fiatalok behívása ellen.

A rabbik egyenesen bojkottot hirdettek az intézkedés ellen.

Most azonban már nincs visszaút: az izraeli hadsereg összesen háromezer, 18 és 26 év közötti ultraortodox fiatalt tervez behívni, közülük most ezren kaphatják meg a behívót – írja a Tagesschau német közszolgálati média. A hadsereg első körben azokra koncentrál, akik tanulnak, dolgoznak vagy jogosítványuk van, mert úgy gondolják, hogy

őket lehet könnyebben lehet majd integrálni az izraeli hadseregbe.

