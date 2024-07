Migrációs veszélyhelyzet kihirdetését követeli Spanyolországban a jobboldal

Migrációs veszélyhelyzet kihirdetését követeli a konzervatív Néppárt (PP) Spanyolországban. Alberto Núnez Feijóo pártvezető csak ezzel a feltétellel hajlandó igennel szavazni a szocialista (PSOE) kormány által erőltetett bevándorlási törvényreformra, amivel minden régió számára kötelezővé tennék a kiskorú migránsok befogadását. A törvény tervezetét hétfőn a kongresszus elé terjesztették és ezzel megkezdődött az egyelőre bizonytalan parlamenti feldolgozása.

El PP pide al Gobierno declarar la emergencia migratoria para apoyar la Ley de Extranjería https://t.co/eduHXkfIEV — Antonio Alcolea (@analpa119) July 15, 2024

A dél-európai országban jelenleg egyik autonóm közösségnek sem kötelező szolidaritást vállalnia a másikkal, a segítségnyújtás minden területen önkéntes alapon működik. Emiatt viszont az illegális migrációs nyomás által leginkább sújtott Kanári-szigetek egyre nagyobb bajban van, ugyanis senki sem segít nekik túlterhelt befogadórendszerük tehermentesítésében.

Már közel hatezer olyan afrikai gyerekről gondoskodnak, akik szüleik nélkül érkeztek csónakon a szigetvilágba, miközben központjaikat legfeljebb kétezer főre tervezték.

A többi régióvezető azért nem vállal szolidaritást, mert ezeknek a gyerekeknek az ellátása túl sok kötelezettséggel jár és rengeteg pénzt emészt fel. Pedro Sánchez miniszterelnök pedig úgy gondolja, hogy ezt a problémát csak úgy lehet megoldani, ha módosítják a bevándorlási törvényt.

Las comunidades del PP aceptan el reparto de 347 menas de Canarias y sólo Cataluña se desmarca https://t.co/DY16Cq78XE

a través de @elespanolcom EL SEPARATISMO CATALÁN, COMO SIEMPRE, EL MÁS INSOLIDARIO. LA MINISTRA MONTERO GRITA MUCHO, PERO CALLA ANTE ESTO — Libertad (@LibertadUnico) July 11, 2024

Múlt szerdán az autonóm közösségek egy közös tanácskozás után úgy döntöttek, hogy minden nehézség ellenére szabad akaratukból befogadnak 347 Kanári-szigeteken lévő migránsgyereket.

A Néppárt azonban hozzáfűzte, hogy a bevándorlási törvény reformját már nem fogja támogatni az általa vezetett régiókban, csak abban az esetben, ha a Sánchez-kormány egész Spanyolországban migrációs veszélyhelyzetet hirdet.

Ha ugyanis ez megtörténne, akkor a közösségek azonnali pénzügyi forrásokra pályázhatnának, amiből fogadni tudnák, illetve ellátást biztosíthatnának az illegális migránsoknak. A szocialistáknak most mérlegelniük kell, ugyanis szükségük van a néppártiak voksára ahhoz, hogy megoldják a Kanári-szigetek problémáját, mivel legfőbb szövetségeseik, a katalán nacionalisták nem támogatják őket ebben a kérdésben. A Néppárt más feltételt is támasztott ahhoz, hogy előmozdítsa a törvénymódosítás ügyét.

Követeli például azt is, hogy a kormány biztosítsa a Spanyolországba kísérő nélkül érkezett afrikai kiskorúak életkorának megfelelő ellenőrzését. Ezt azért kötötték ki, mert például Aragóniában múlt héten derült ki, hogy az oda áthelyezett migránsgyerekek 90 százaléka valójában már nagykorú, de hivatalos iratok híján azt vallották a hatóságoknak, hogy még gyerekek, így kedvezőbb elbánásban részesültek.

A konzervatívok emellett azt is kérik, hogy a szocialista párt vezessen be hatékony bevándorlási politikát az illegális beutazások csökkentésére, erősítse a tengeri határellenőrzést és biztosítson nagyobb pénzügyi segítséget a kiskorúak ellátására. Emellett azt is elvárják, hogy a miniszterelnök garantálja, hogy a befogadási kötelezettség valóban minden autonóm közösségre vonatkozik majd és hogy ne lehessen azt semmilyen formában sem megkerülni, ahogy arra a katalánok készülnek arra hivatkozva, hogy már így is túl sok illegális bevándorlót fogadtak be. A Néppárt egy hétfőn közzétett dokumentumban éles bírálatot is megfogalmazott Pedro Sánchez miniszterelnök kormányával szemben. Úgy vélik, hogy a szocialista párt hazugságokra alapozott támadásokat indított el az általuk irányított autonóm közösségek ellen. Felix Bolanos elnökségi miniszter például azzal vádolta a néppártiakat, hogy „nem humánusak és idegengyűlölőek”, amiért nem akarnak migránsgyerekeket befogadni és együttműködnek az illegális migráció ellen küzdő Voxszal.

Az, hogy a Néppárt az ilyen típusú külső nyomások hatására végül vállalta a több mint háromszáz kiskorú elosztását a régiók között, odáig vezetett, hogy öt közösségben megszakadt az együttműködésük a Voxszal. A Santiago Abascal vezette párt ugyanis a szocialisták támadásai ellenére sem ment bele a befogadásba, inkább megszüntette az összes koalíciós együttműködést a Néppárttal. A Vox úgy gondolja, hogy a kiskorúak befogadása csak táptalaj az illegális migrációnak és még nagyobb veszélybe sodorja a spanyol állampolgárok már így megtépázott biztonságát.

Borítókép: Alberto Nunez Feijóo sajtótájékoztatót tartott az európai parlamenti választások eredménye után 2024. június 9-én Madridban (Fotó: Óscar del Pozo/AFP)