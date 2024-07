Ostromra készülnek a migránsok a spanyol–marokkói határnál + videó

Több mint kétszáz szubszaharai származású illegális bevándorló készül megostromolni a határkerítést a Spanyolországhoz tartozó Ceuta mellett. Sajtóinformációk szerint a migránsok hetek egy óta egy zárt, Marokkótól Spanyolországig nevű Whatsapp-csoportban osztanak meg egymással különféle tartalmakat és tájékoztatják egymást arról, hogy ki merre jár. Úgy tudni, hogy legkevesebb kétszáz fő az exklávé határán tartózkodik, rajtuk kívül pedig még többen igyekeznek eljutni a térségbe, és közben próbálnak felkészülni a határkerítés megtámadására.

Más de 200 inmigrantes ilegales subsaharianos se preparan para asaltar de forma inminente la frontera de Ceuta https://t.co/CquOV2w59i via @gaceta_es — Michael Whittman (@MWhittman57389) July 4, 2024

A La Gaceta című lap arról ír, hogy a migránsokon kívül embercsempészek is vannak a zárt csoportban, ahol egyebek mellett olyan videót is megosztottak már egymással, amelyen egy szubszaharai származású, de Marokkóban élő férfi azt mutatja be, hogyan kell horgokat készíteni, illetve rögzíteni a kezükre ahhoz, hogy sikeresen fel tudjanak mászni a kerítésre, majd meg tudják védeni magukat az azt védő rendőröktől.

Más videókon a Musa-hegy területe szerepel, ahol rengetegen gyülekeznek és várják a csoport vezetőinek utasításait, valamint beszámolnak a határtámadás előkészületeinek előrehaladásáról. Vannak, akik már túl is vannak az illegális belépésen, és a ceutai bevándorlók ideiglenes központjából osztanak meg tartalmakat és biztatják társaikat. Szerdán egy kisebb csoport a vízen keresztül próbált meg átjutni Ceutába, úszógumik és karúszók segítségével igyekeztek a felszínen tartani magukat. A hatóságok épségben a szárazföldre tudták húzni őket.

A spanyol sajtó által összegyűjtött információk ellentétben állnak a szocialista kormány belügyminisztériuma által közzétettekkel, amelyek szerint az illegális migrációt kontrollálják a térségben. A La Gaceta által megkérdezett rendőrségi források állítják, hogy valóban csökkent a migrációs nyomás, viszont így is hetente érkeznek kisebb csoportok a kerítés mellé, hogy a jobb élet reményében megpróbáljanak Spanyolországba jutni. Májusban közel száz illegális bevándorló lépett be Ceutába, ami harminc százalékkal több a tavalyi év azonos időszakában regisztrált adatnál.

Borítókép: Egyre nehezebb fenntartani a rendet a spanyol partoknál az illegális migránsok miatt (Fotó: Anadolu via AFP/Diego Radames)