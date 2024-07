Pofátlanul kémkednek az oroszok, mindeközben nem mond igazat Zelenszkij

Orosz szakértők tanulmányozzák a nyugati katonai segély részeként Ukrajnának szállított Storm Shadow cirkálórakétákat – írja a RIA Novosztyi Telegram-csatornáján.

Egy videóban azt is megmutatják az oroszok, hogy mennyire alaposan sikerült szétszedni és megvizsgálni a rakéta összes alkatrészét. Azt is elmondja az orosz szakértő, arra is képesek lesznek, hogy a későbbiekben az esetleges módosításokat is jól be tudják majd azonosítani.

Na most akkor lőhetnek oroszországi területet vagy sem?

Először találkoztam az Egyesült Királyság új miniszterelnökével, Keir Starmerrel, akinek köszönöm az országunknak nyújtott katonai és pénzügyi csomagokat. Reggel olvastam a Storm Shadow rakéták oroszországi katonai célpontok elleni bevetésének engedélyezéséről. Ma pedig lehetőségünk volt megvitatni ennek a döntésnek a gyakorlati végrehajtását. Köszönjük, hogy továbbra is támogatják Ukrajnát és népünket!

– írta közösségi bejegyzésében az ukrán elnök szerdán. A találkozóról rövid videót is megosztott.

Ugyanakkor nagyon gyorsan kiderült, hogy Zelenszkij nem mondott igazat, mert a britek igyekeztek tisztázni, hogy szó sincs arról, hogy engedélyezték volna Ukrajna számára a mélységi orosz területek elleni támadást a Storm Shadow rakétákkal. Nagy-Britannia álláspontja nem változott, írta a The Telegraph.

Az Egyesült Királyság nem engedélyezte Ukrajnának, hogy Storm Shadow rakétákat használjon Oroszországon belül - tisztázta a védelmi minisztérium (képernyő fotó)

Borítókép: orosz szakemberek szétszedték, és alaposan tanulmányozták a Storm Shadow rakétát (forrás: közösségi média)