Akár 600-700 kilométer is lehet hatótávolsága az új ukrán fegyvernek, ami a drón és a rakéta ötvözete

Ukrán fejlesztésű fegyverrel támadhatják a jövőben az orosz katonai légibázisokat, ahogy arról korábban beszámoltunk. Most az is kiderült egy interjúból, hogy a fegyver képes akár 600-700 kilométert is megtenni, és így Oroszországon belül, mélységi területeken is csapát mérni. Összehasonlítva a Strom Shadow rakétával, ami indítható hajóról, repülőgépről és tengeralattjáróról is, és mintegy 250–560 km hatótávolságú, az új ukrán rakétadrón földi indítású, ugyanakkor a fejlett nyugati Storm Shadow hatótávolságát túlszárnyalja. Egy ukrán katonai videó arra utalt, hogy a hatótávolsága megegyezik az Egyesült Államok által szállított ATACMS-szel. Az ukránok szerint ezzel a hatótávolsággal Palianicja legalább húsz orosz repülőteret tud elérni.

Mihajlo Fedorov a AP hírügynökségnek beszélt az új rakétadrónról (vagy drónrakétáról). Ukrán tisztviselők szerint a Palianicját a kényszer szülte, mivel a háború 2022 februári kitörése óta Oroszország uralja az eget, Ukrajna nyugati szövetségesei pedig feltételekhez kötötték nagy hatótávolságú rakétáik Oroszországban való használatát - írta a AP.

Rusztem Umerov védelmi miniszter hétfőn ígéretet tett arra, hogy a fegyvert hamarosan bevetik az Ukrajna elleni támadásra válaszul - idézi az AP.

„Ukrajna készül válasszal. Saját gyártású fegyverekkel” – írta Facebook-oldalán. „Ez ismét bizonyítja, hogy a győzelemhez nagy hatótávolságú képességekre és az ellenség katonai létesítményei elleni csapásokra vonatkozó korlátozások feloldására van szükségünk.”

Borítókép: „Palianicja” az új ukrán rakétadrón (forrás: közösségi média)