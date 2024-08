Oroszország elszigetelődött? Nyolcvanhárom ország katonai küldöttsége vesz részt a Army–2024 fórumon

Az orosz védelmi minisztérium azt is közölte, hogy a fórumon 26 érdekelt katonai hatóság összesen 226 katonai szakértője vesz részt. A szakemberek a fórumon bemutatott ígéretes innovatív fejlesztések és projektek közül választják azokat melyek érdemesek arra, hogy az Orosz Fegyveres Erők is alkalmazzák azokat szélesebb körben is.

Az orosz védelmi minisztérium megjegyezte, hogy augusztus 13-án a fórumon ünnepélyesen aláírják az orosz védelmi minisztérium által az orosz hadiipari komplexum vállalatai által kötött állami szerződéseket, valamint a Roszoboronexport által a katonai-technikai együttműködés (MTC) alanyaival kötött nemzetközi megállapodásokat.

Az orosz Mi–28NME harci helikoptert először az Army–2024 fórumon mutatják be – jelentette a TASZSZ.

Borítókép: A Roszkoszmosz standja a Army–2024 fórumon (Forrás: Roszkoszmosz)