Trumpot erősítené Kennedy

Robert F. Kennedy Jr. sokszor kritizálta az amerikai Demokrata Pártot, ahonnét ki is lépett, s nem mellesleg a leghíresebb amerikai politikai dinasztiához, a Kennedy családhoz tartozik: a meggyilkolt volt főügyész, Robert F. Kennedy fia és a meggyilkolt volt elnök, John F. Kennedy unokaöccse. Utóbbi is demokrata volt, ahogyan korábban Robert F. Kennedy Jr. is annak a Demokrata Pártnak volt a tagja, amely a leghosszabb ideje folyamatosan működő párt az Egyesült Államokban.