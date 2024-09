A bolgár nemzetbiztonság cáfolja, hogy egy bolgár cégnek köze lett volna a libanoni robbanásokhoz

„A bolgár nemzetbiztonsági ügynökség több más szakmai szervezettel együtt vizsgálatot folytatott, melynek eredményeként hitelt érdemlően megállapította, hogy azokat a kommunikációs eszközöket, amelyek szeptember 17-én Libanonban és Szíriában felrobbantak, nem Bulgáriában gyártották, onnan nem exportálták, oda nem is importálták” – áll a szervezet közleményében. A szakértők azt is tisztázták, hogy sem a Norta Global Ltd. nevű bolgár cég, amelyet egyes médiaeszközök összefüggésbe hoztak a robbanásokkal, sem annak tulajdonosa nem volt jogosult áruk adásvételére, nem végzett pénzügyi műveleteket, amelyek a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről szóló törvény hatálya alá esnek, és nem álltak kapcsolatban olyan személyekkel, akik az ENSZ és az Európai Unió szankciói alatt állnak. A Libanonban szeptember 17-én és 18-án bekövetkezett robbanássorozatban 37-en meghaltak és több mint háromezren megsebesültek.

Borítókép: A személyhívó-robbanás egyik áldozatának, Ibrahim Abdelkarim Zeyneddinnek a temetési menete a libanoni Nabatiye Szafad al-Battih régiójában 2024. szeptember 19-én (Fotó: AFP/Anadolu/Stringer)