A spanyol állami kórházakat is utolérte a genderideológia

Elérte a genderideológia a spanyol állami kórházakat is. A mosdók ajtaján, ahol korábban a férfi és nő felirat szerepelt, mostanra egy új kifejezés is felbukkant.

Spanyolországban tavaly év elején lépett érvénybe az akkori szélsőbaloldali esélyegyenlőségi miniszter, Irene Montero által előremozdított transztörvény, amely lehetővé tette a jogi nemváltást tizenhat éves kortól szülői beleegyezés, valamint mindenféle orvosi és bírósági jóváhagyás nélkül.

A vitatott törvény elfogadása óta megugrott a nemi diszfóriás esetek száma a dél-európai országban, ahol már mintegy hatezer ember kérte az anyakönyvi hivatalban nemének módosítását.

A legtöbb kérelmező férfiből akart nővé válni.

A transztörvény előírásai mostanra elérték a közegészségügyi intézményeket is. A dél-madridi Alcorcón Egyetemi Kórház az elsők között ültette gyakorlatba a kormány rendelkezéseit, és az eddig a nők számára kijelölt mosdók helyett létrehozta a „női páciensek mosdóját”, amelyet nők és nemváltáson átesett férfiak egyaránt használhatnak, valamint most már begyűjtik az emberektől a nemi identitásra vonatkozó adatokat is.

Utóbbiak felvételét az egészségügyi tárca már a 2022–23-as alapellátási tervben javasolta azzal együtt, hogy rögzítsék az állampolgárok születéskor kijelölt nemét és a szexuális irányultságról szóló információkat is.

Mostanra már a spanyol aneszteziológiai osztályokon is külön figyelmet fordítanak a nemi identitás regisztrálására. A betegek ott olyan kategóriák közül választhatnak, mint például nő, nembináris vagy egyikkel sem azonosuló.

Ez a fajta adatfelvétel azonban számtalan vitát váltott ki a szakmabeliek és az állampolgárok között is, mivel többen úgy gondolják, hogy ez a fajta osztályozás befolyásolhatja az orvosi nyilvántartások pontosságát és objektivitását, ráadásul az ellátás szempontjából teljesen irrelevánsak. Egyesek szerint kizárólag a genderideológia képviselői erőltetik ezeknek az adatoknak a begyűjtését.

Közben az egyik spanyolországi transzszövetség egy törvényjavaslatot terjesztett a kongresszus elé.

Azt szeretnék elérni, hogy a transznemű emberek és az úgynevezett nemi disszidensek történelmi sérelmeit elismerjék és jóvá tegyék. Az új előírások lehetővé tennék azoknak a transzembereknek a kompenzálását, akiket a Franco-diktatúra és a posztfrankizmus idején üldöztek vagy diszkrimináltak.

A tervezet egy életjáradékot biztosítana számukra, amely megegyezne a spanyol minimálnyugdíj összegével.

Az új törvényt kezdeményező transzplatform elnöke szerint Spanyolországot ezzel a lépéssel Európa élvonalába lehetne helyezni a transzközösség történelmi igazságtétele kapcsán.

A törvényjavaslat pozitív fogadtatásra talált a baloldali pártok, köztük a Pedro Sánchez vezette szocialisták (PSOE), továbbá a szélsőbaloldali Sumar és Podemos részéről is. A konzervatív Néppárt (PP) és Vox azonban már előre jelezte, hogy nem fog belemenni annak elfogadásába.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)