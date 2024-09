Az orosz–ukrán konfliktus diplomáciai rendezését sürgeti a Liga

Az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban egységes az olasz jobbközép kormány álláspontja – hangoztatta a napokban több alkalommal Giorgia Meloni. A Liga képviselői azonban erőteljesebben képviselik a konfliktus diplomáciai lezárására irányuló kezdeményezéseket. Lorenzo Fontana, a római parlament képviselőházának elnöke az Il Corriere della Sera napilapnak adott interjúban arról beszélt, hogy a szeptember 5–7-e között Veronában, a soron következő G7 országok alsóházi elnökei között zajló találkozón az orosz–ukrán konfliktus diplomáciai lezárásának lehetőségeiről és a keresztényüldözés drámájáról is szót kell ejteni.

A parlamenti demokrácia értékes eszköz, melyet használni kell a béke, valamint egy igazságosabb és biztonságosabb világ építése érdekében. Szívem legnagyobb vágya, hogy végre közös lépések szülessenek a béke irányába

– mondta Lorenzo Fontana. Hozzátette, a háborúktól, bizonytalanságoktól terhes összetett nemzetközi helyzet sorsdöntő kihívások elé állít, a parlamentek a demokratikus párbeszéd központjai, a diplomáciának óriási szerepe lehet a béketörekvésekben. Fontana háláját felezte ki, amiért Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Sergio Mattarella államfő is részt vesz a találkozón támogatva jelenlétükkel a diplomácia szerepét.

A tárgyalásokon szó lesz az új geopolitikai egyensúlyokról, a stratégiai erőforrásokhoz való hozzáférésről, a közel-keleti, afrikai és földközi-tengeri válságról, a mesterséges intelligenciáról és a kiberbiztonságról.

A veronai találkozón elhangzik az ukrán parlament elnökének felszólalása is, az olasz házelnök szorgalmazására az orosz–ukrán béke megvalósításának lehetőségei is tárgyalásra kerülnek.

Hozzáfűzte, abban bízik, hogy a feledésbe merülő üldözött keresztények drámájáról is szó esik a találkozón.

A Liga képviselői egyébként gyakran hivatkoznak Ferenc pápa felhívására is, aki a kezdetektől az orosz–ukrán konfliktus diplomáciai lezárását sürgeti. A napokban pedig Antonio Tajani külügyminiszter is leszögezte, Kijev nem vethet be olasz fegyvereket orosz területeken.

