Először ítéltek el egy „svéd” robbantót Dániában

Egy 19 éves, nem nyugati, migránshátterű, svéd állampolgárságú férfit szerdán öt év börtönbüntetésre ítéltek, amiért kézigránátot robbantott egy ékszerüzletben a dániai Valbyben.

Ahogy arról már lapunk is beszámolt, a Svédországba irányuló tömeges bevándorlással a bűnbandák is megjelentek az országban, amelyek már a szomszédos országokban is egyre terjeszkednek, ezért a dán igazságszolgáltatás a helyzetet látva most erőteljesebben lép fel a svédországi migránsbandákkal és azokkal a bandatagokkal szemben, akik Dániában követnek el bűncselekményeket.