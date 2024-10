Az orosz-ukrán konfliktus újabb feszült epizódjára került sor 2024. október 27-én, amikor egy fegyveres csoport megpróbált betörni Oroszország területére a Brjanszk megyei Klimovszki járásban. Az RBC hírportál beszámolója szerint az FSZB, az orosz fegyveres erők és a Roszgvargyija közösen verték vissza a támadást.

Az összecsapás során négy diverzánst likvidáltak, a csoport többi tagját pedig rakéta- és tüzérségi csapásokkal kényszerítették visszavonulásra. Az FSZB közleménye kiemelte, hogy a támadók feltehetően külföldi zsoldosok voltak. Ezt alátámasztja, hogy náluk talált tárgyak között volt egy kanadai zászló, egy lengyel nyelvű imakönyv, valamint egy angol nyelvű jegyzetfüzet taktikai kiképzésről szóló feljegyzésekkel.

Különösen érdekes részlet, hogy az egyik likvidált támadó testén az Egyesült Államok hadseregének 75. ranger ezrede 2. zászlóaljának tetoválását fedezték fel. Ez a különleges rendeltetésű ejtőernyős felderítő ezred az amerikai szárazföldi erők elit alakulata.

A Vesti.ru információi szerint a támadást megelőzően mintegy húsz drón bevetésére is sor került a térségben. A Mash Telegram-csatorna arról számolt be, hogy összesen harminc külföldi zsoldos vett részt az akcióban, akik között svédek, lengyelek, venezuelaiak és angolok is voltak.

Alekszandr Bogomaz, Brjanszk megye kormányzója megerősítette a betörési kísérlet tényét, de hangsúlyozta, hogy a helyzet a Klimovszki járásban stabil és ellenőrzés alatt áll.

Időközben az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat új videót tett közzé, ebben azokat a fegyvereket, lőszereket és felszereléseket mutatják be, amelyekkel a szabotőrök megpróbáltak behatolni a brjanszki területre, valamint két kanadai zászlót is láthatunk.

És itt van mégy egy felvétel, melyen fegyverek és lőszerek láthatók, amelyekkel a zsoldosok próbáltak behatolni az orosz régióba.