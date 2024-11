A Magyarországot támadó belga biztosjelölt kemény kérdéseket kapott

Egy régi krími útjával felháborította Ukrajnát, és egy iráni tisztviselőknek kiállított vízummal kapcsolatos ügy is nagy port kavart amely majdnem a lemondásához vezetett tavaly. A botrányok 2023 júniusában kezdődtek Lahbib körül.

Lahbib személyes hangvétellel kezdte nyitóbeszédét. A belga biztosjelölt egyébként algériai bevándorlók leszármazottja, ismert újságíró, majd belga külügyminiszter is volt. Nemcsak interjúkban és politikai beszédekben hivatkozik rendszeresen a saját hátterére, hanem tudatában van annak is, hogy az Európai Parlamentnek nagyon nehéz lesz elutasítania egy biztosjelöltet, aki a jövőbeli Európai Bizottságot nemcsak nemi szempontból, hanem hátterét tekintve is sokfélébbé teszi.

Lahbib elmondta, hogy a Covid-19 járványból levont tanulságok közé tartozik, hogy „egyetlen ország sem tud egyedül megbirkózni egy globális egészségügyi vészhelyzettel. Elmondta, hogy stratégiát fog kidolgozni az orvosi ellenszerek támogatására, beleértve a készletezést is. Az Egészségügyi Vészhelyzeti Felkészültségi és Válaszügyi Hatóság (HERA) döntő szerepet fog játszani az orvosi ellenszerek rendelkezésre állásának biztosításában – mondta Lahbib.

Felkészültség

Hadja Lahbib elmondta, hogy megbízatása egyik első prioritása egy „robosztus EU-s felkészültségi stratégia” kidolgozása lesz. „Egy dolog egyértelmű, már nem csak reagálhatunk a válságokra. Proaktívan fel kell készülnünk.”

Hölvényi György EP képviselő a világban található konfliktusokkal kapcsolatban megkérdezte, hogy mi garantálja, hogy teljes pártatlansággal látja el majd munkáját, főleg a Közel-Keletet tekintve. A biztosjelölt válaszul a civilek védelméről beszélt, és visszautalt a belga álláspontra, mely véleménye szerint kiegyensúlyozott politikát követ.

Hogyan tudunk bízni önben miközben vízumhoz juttatott iráni tisztségviselőket? Hangzott a kérdés korábbi botrányára utalva. Válaszként az iráni nők védelméről beszélt. A kitérő válasz után ismét a megbízhatóságának hiánya merült fel. A zsidó közösség védelmével kapcsolatban elmondta, hogy minden közösség megvédése fontos számára.

