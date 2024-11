Iskolabezárások és korlátozások egy újabb vihar miatt Spanyolországban

Több mint háromezer embert telepítettek ki otthonából a vihar miatt, megelőző jelleggel Spanyolországban. Az október végi, több mint kétszáz halálos áldozattal járó áradások után újra lecsap az ítéletidő a dél-európai országra. Az Állami Meteorológiai Ügynökség (AEMET) Andalúzia több régiójában, valamint a katalóniai Tarragonában is vörös, valamint narancs riasztást adott ki az özönvízszerű esőzések és a több méter magas hullámok miatt.

A Földközi-tenger partvidékén fekvő régiók több településén lefújták a tanítást, a lakókat arra kérték, hogy ne üljenek autóba és dolgozzanak otthonról. Az Andalúzián áthaladó Guadalhorce partjáról pedig háromezer embert evakuáltak szerda reggel, mert attól tartanak, hogy a nap folyamán a folyó kilép a medréből. A kitelepítésben érintett települések között van a megyeszékhely, Málaga, valamint a legutóbbi viharban is érintett Álora nevű település is, ahol a heves esőzések miatt akkor egy Madrid és Málaga között közlekedő nagysebességű vonat háromszáz utassal a fedélzetén kisiklott.

A hatóságok szerdán korlátozták a nem létfontosságú közlekedést is, hogy csökkentsék az áradások kockázatát. Több lakó pedig lefóliázta és kikötözte saját autóját a villanyoszlopokhoz és a kerítésekhez, hogy egy esetleges árvíz ne ragadja el azokat.

⚠️ Nueva #Dana o baja segregada está descargando grandes cantidades de lluvia este 13.11.24 en la costa mediterránea de #España



En las vísperas, algunos protegieron sus vehículos amarrándolos y plastificándolos. #megatiempo@meganoticiascl @mega



Fotos: RRSS pic.twitter.com/4hry498cOu — Alejandro Sepúlveda Jara (@Sepulinares) November 13, 2024

Közben a valenciai régióban amellett, hogy készülnek az újabb felhőszakadásra, folytatják a kárelhárítási és takarítási munkálatokat az október végi áradások miatt, illetve tart az eltűnt személyek felkutatása is. Az árvíz ott több mint kétszáz emberéletet követelt, legutóbb szerda reggel egy három és ötéves kisgyerek holttestét találták meg, akiket a Torrent nevű településről, apjuk karjaiból ragadott magával az özönvíz. A keresőcsapatok a tengerparti szakaszokon folytatják a munkát.

💔💔 Identifican los cadáveres de Rubén e Izan, los hermanos desaparecidos en el municipio valenciano de Torrent. "Se acabó esta puta pesadilla de 15 días de locura", confirma un tío de los menores de tres y cinco años https://t.co/tZTM4Cea0S — La Provincia (@laprovincia_es) November 13, 2024

Que los más pequeños recuperen la normalidad en los municipios afectados por la #DANA es también prioridad para nuestros militares.



📸 Infantes de Marina del Tercio Armada @Armada_esp limpian un parque infantil en Massanassa #Valencia, junto a bomberos de #Álava. pic.twitter.com/T1x2uwbEqy — Ministerio Defensa (@Defensagob) November 13, 2024

Az árvíz sújtotta valenciai utcákon tűzoltók és takarítók dolgoznak versenyt futva az idővel, hogy megelőzzék a csatornarendszer teljes összeomlását. Mostanra a sár és iszap összegyűlve hatalmas dugókat képezett, amelyek az egész szennyvízhálózatot elzárhatják. A cél most az, hogy megakadályozzák a további esőzések súlyosbító hatását a már amúgy is bonyolult helyzetre, ezért több utcán is gátakat emelnek. Néhány lakó az otthona ajtaját is eltorlaszolta szerdán, hogy megelőzze a víz újbóli betörését a falak mögé. Az előző vihar által letarolt településeken tapintható a félelem a lakosság körében, mivel attól tartanak, hogy a tragikus események megismétlődnek.

Este es el antes y el después de #Massanassa junto al #BarrancoDelPoyo, tras las labores de limpieza #Dana #NoEstáisSolos 💙 pic.twitter.com/sAj112EevZ — Policía Nacional (@policia) November 12, 2024

Piden a vecinos en Valencia no tirar lodos a la alcantarilla ante la alerta por otra dana.https://t.co/pymL38pbDC — EFEnoticias España (@EFEnoticias_ES) November 11, 2024

A parlamentben eközben a képviselők arról vitáznak, hogy ki és miben hibázhatott a természeti katasztrófa kapcsán. A valenciai regionális elnök, Carlos Mazón kedden bejelentette, hogy már ezen a héten átalakítja kormányát és mindenkit eltávolít a posztjáról, aki hibát követett el a vészhelyzet előtt, közben és után. A politikusok, valamint a hatóságok és szakszolgáltatók vezetői lényegében két hete egymásra mutogatnak, de azt már elismerték, hogy késések és kommunikációs hibák vezethettek el ahhoz, hogy az árvíz ilyen sok emberi életet követelt.

Borítókép: A legutóbbi árvíz elvonulása után a hadsereg, a tűzoltók, a rendőrök és önkéntesek segítenek normalizálni a helyzetet (Fotó: AFP)