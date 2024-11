Jimmy Carter volt amerikai elnök minden idők legidősebb Grammy-jelöltje lett

Az Egyesült Államok 39. elnöke október 1-jén töltötte be 100. életévét, és november 8-án, pénteken kapta meg a Grammy-jelölést - írta meg a Daily Mail. Pénteken a Recording Academy bejelentette, hogy a volt elnököt jelölték a legjobb hangoskönyv, narráció és mesemondó felvétel kategóriában, a Last Sundays in the Plains: A Centennial Celebration (Utolsó vasárnapok az Alföldön: Centenáriumi ünnepség) című albumáért.

Az egykori elnök 100. születésnapja tiszteletére megjelent albumon Carter utolsó vasárnapi iskolai órájának felvételei szerepelnek, amelyet szülővárosában, a gaelai Plainsben található Maranatha Baptista Gyülekezetben tartott, ahol évekig tanárként szolgált.

Előadásait Jon Batiste, Keb' Mo', LeAnn Rimes, Darius Rucker, Nicole Zuraitis és mások által játszott zenékre hangszerelte. A projekt producere, Kabir Sehgal korábban azt nyilatkozta a Georgia Public Broadcastingnak, hogy „ez valójában Carter elnök évek, évtizedek óta tartó vasárnapi iskolai óráinak végső betetőzése”.