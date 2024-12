Bukhat a francia koalíció?

Barnier-nek jelenleg két választása van: vagy szavazásra bocsátja a tervezetet, vagy egy alkotmányos szabállyal élve megkerüli a nemzetgyűlést, viszont a szabály ebben az esetben lehetővé teszi az ellenzéki pártok számára bizalmatlansági indítvány benyújtását. A baloldali pártok szövetsége már be is jelentette, hogy élne ezzel a jogával, ha pedig a Nemzeti Tömörülés is csatlakozik hozzájuk, a tervezettel együtt a Barnier-kormány is bukik.