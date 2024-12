Korábban a Patrióták Európáért kapcsán a dán Anders Vistisent kérdeztük.

– Mi a jelentősége a Patrióták Európáért budapesti találkozójának?

– A Patrióták Európáért budapesti ülése – amely az első volt a csoport megalakulása óta – jelentős mérföldkő a kulturális harcban a brüsszeli kormányzó koalíció elavult ideológiája ellen. Ez a rendezvény lehetővé tette számunkra, hogy magas szintű előadók és szakértők segítségével kölcsönösen előadjuk és finomítsuk ötleteinket, elősegítve a mélyebb megértést a résztvevők között. Jelenleg mi vagyunk az egyetlen politikai erő a spektrumunkban, amely aktívan részt vesz ebben a kulturális küzdelemben Európa-szerte, és az eredmények azt mutatják, hogy erős hatást gyakorlunk. A konzervatívok között egyedülállóak vagyunk abban, hogy prioritást adunk az olyan ötleteknek, amiket a hagyományos jobboldali pártok már régóta elhagytak. Az Európai Néppárt (EPP) egy visszavonuló hadsereghez hasonlít, minden kérdésben teret enged a baloldalnak, miközben kizárólag az adminisztrációra koncentrál – amiben Ursula von der Leyen katasztrofális vezetése alatt szintén kudarcot vall. Ursula von der Leyen tönkretette az európai mezőgazdaságot, ipart és vidéki közösségeket, durva inkompetenciával kezelte a pandémiát a korrupciós vádak közepette, fegyverként használta az Európai Bizottságot a politikai ellenfelek ellen, és elárulta a számtalan európai polgárt, amikor engedményeket tett a radikális baloldali érdekeknek. Budapesten megerősítettük elkötelezettségünket ezeknek a káros politikáknak a megszüntetése és a józan ész visszaállítása érdekében az EU intézményeiben.

– Hogyan lehet Európát helyreállítani, és milyen szerepet játszik ebben Orbán Viktor az EU szintjén?

– Európa helyreállítása az alapelveihez való visszatérésben rejlik. Egyszerűen fogalmazva: az EU-nak vissza kell térnie ahhoz, hogy a tagállamok érdekeit szolgálja, nem fordítva. Nem szabad hagyni, hogy a tagállamok a brüsszeli bürokraták alárendeltjei legyenek. Orbán Viktor tökéletesen érti ezt, és rendkívüli erőfeszítéseket tesz azért, hogy visszaszerezze Európát az emberek számára. Ismételt választási sikerei – ciklusonként egyre erősebbek – bizonyítják, hogy a józan ész és a hazafiság nemcsak a polgárok javát szolgálja, hanem politikai szempontból is hatékony. Vezetése erőteljes példát mutat az egész EU számára.

– Mi a véleménye a Sánchez-kormány korrupciós botrányairól?

– Pedro Sánchez a spanyol történelem legkorruptabb miniszterelnöke – kegyetlen irónia, tekintettel arra, hogy a hatalomra jutáskor azt ígérte, hogy megszabadítja Spanyolországot a korrupciótól. Az egyik első intézkedése hivatalba lépése után az volt, hogy a sikkasztás bűncselekményét hatályon kívül helyezte. Ezután illegális amnesztiát vezetett be kormányzati szövetségeseinek, amely magában foglalta a korrupciós vádakat is. Felesége és testvére korrupciós ügyekben érintettek, akárcsak pártja volt alelnöke, és nagyon valószínű, hogy magát Sánchezt is megvádolják a jövőben. Ez példa nélküli a spanyol történelemben. A Vox az első naptól kezdve következetesen azt állította, hogy Sánchez börtönbe való, és szilárdan hiszünk abban, hogy a jog érvényesülni fog.

– Mit gondol az országban nemrég pusztító árvízről és annak politikai következményeiről?

– Ez egy mélyen fájdalmas kérdés – nemcsak a katasztrofális árvíz által okozott pusztítás miatt, hanem az illetékes hatóságok bűnös hanyagsága miatt is, amelyek a megelőzésért és a sürgősségi válaszlépésekért felelősek. Mind a regionális, mind az országos kormány elmulasztotta a kötelességét. A regionális kormány az árvíz előtt és után egyaránt megbénult, ez a kudarc megmagyarázhatatlan. Amikor a Vox részét képezte az adminisztrációnak egy belügyminiszterrel, hasonló időjárási körülmények között teljes készültségben voltak, megakadályozva egy ilyen nagy volumenű katasztrófát. Még felháborítóbb volt a Sánchez-kormány szándékos hanyagsága. Egész Európa tanúja volt annak a sokkoló jelenetnek, amikor a francia mentőegységek három nappal az árvíz után érkeztek, és kiderült, hogy ők voltak az elsők a helyszínen. Sánchez négy napig várt a hadsereg bevetésével, nyilvánvalóan a párthű érdekeket részesítve előnyben az emberi életekkel szemben. Ezért nem is tudott részt venni az áldozatok emlékmiséjén Valenciában – tudta, hogy a nyilvános felháborodás a politikai karrierje végét okozhatta volna.

– Hogyan lehet békét teremteni Európában, és milyen szerepet játszik ebben Orbán Viktor békemissziója?

– Az Orbán Viktor elleni támadások alaptalanok és igazságtalanok. Személyesen is tanúsíthatom ezt, mert Orbán volt az egyik első európai vezető, aki elítélte Oroszország Ukrajna elleni invázióját. Ezt a Vox által 2022-ben szervezett madridi csúcstalálkozón tette, ahol Európa-szerte hazafias vezetők gyűltek össze. Míg Ursula von der Leyen pártja az orosz gáz felvásárlásával volt elfoglalva, addig mi cselekedtünk. A jövőre nézve sok minden Donald Trump visszatérésétől függ, ami most már másfél hónap múlva esedékes. Első hivatali ideje megtanított minket arra, hogy a világ biztonságosabb és békésebb, ha ő az Egyesült Államok elnöke. Győzelme nemcsak az Egyesült Államoknak, hanem Európának is reményt ad. Ne felejtsük el a békeszerződéseket, amelyeket első elnöksége alatt kötött. Vezetése ismét megnyithatja az utat a stabilitás és a diplomácia előtt.

Borítókép: Jorge Buxádé Villalba