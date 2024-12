Rakétatámadás érte Zaporizzsját

Zaporizzsjában tíz, Krivij Rihben pedig három ember halt meg a támadás során. A mentési munkálatok még folyamatban vannak, és a súlyosan sérültek állapota is kritikus. A zaporizzsjai támadás egy autószerviz közelében történt. A robbanás következtében számos autó kigyulladt, az utcán közlekedő járművek is súlyosan megrongálódtak – írta a BBC.

2024. december 6-án az orosz hadsereg két csapást hajtott végre Zaporizzsja és Zaporizzsjai járás ellen (Fotó: Ukrinform/NurPhoto/AFP)

Egy szemtanú sokkoló beszámolója szerint égő autókban rekedt emberek, törött lábak és véres emberek borzalmas képe fogadta a helyszínre érkezőket.

A mentőegységek és a civilek is helyben nyújtottak elsősegélyt a sérülteknek, többen is a helyszínen vesztették életüket. A Zaporizzsjai Állami Ügyészség jelentése szerint a támadás az autójavító műhelyt megsemmisítette, valamint több üzletet, többemeletes épületet és egyéb infrastruktúrát is megrongált.

Krivij Rihben egy közigazgatási épület volt a támadás célpontja.

A város vezetője, Oleksandr Vilkul közlése szerint kezdetben két férfi halálát jelentették be, később azonban egy harmadik áldozat holttestét is megtalálták a romok alatt. A támadás tizenkilenc ember sérülését okozta, közülük nyolcat kórházban ápolnak, köztük egy hat éves kisfiút is. Hat lakóépület és öt családi ház is megsérült a támadás során.

A két városban összesen legalább negyvenhárom ember sérült meg, köztük több gyerek is.

A 24 sérült zaporizzsjai közül ketten négy- és tizenegy évesek, valamint egy öt hónapos kisbaba is megsebesült. A támadás hátborzongató képet fest a háború embertelenségéről, a civilek elleni erőszakról és az ártatlanok szenvedéséről.

Borítókép: Egy épület megrongálódott egy orosz légicsapás következtében az ukrajnai Zaporizzsjában 2024. december 6-án (Fotó: AFP/NurPhoto/Dmytro Smolienko)