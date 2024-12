Zelenszkij közölte hány rakétát lőttek ki az oroszok egy hét alatt

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Telegram-csatornáján számolt be arról, hogy Oroszország az elmúlt hét során több mint 1200 különböző típusú fegyvert vetett be Ukrajna ellen. A támadásokban mintegy 630 irányított légibomba, 550 támadó drón és több mint száz rakéta vett részt.

Zelenszkij köszönetet mondott az ukrán katonáknak a védekezésért, és a partnereknek a légvédelmi képességek erősítéséért.

Az ukrán elnök által közölt adatok drámai képet festenek az orosz agresszió mértékéről. A folyamatos támadások emberéleteket követelnek, és jelentős károkat okoznak az ukrán infrastruktúrában. A december 13-i orosz támadássorozatban csaknem háromszáz drón és rakéta vett részt.

Az Institute for the Study of War (ISW) elemzése szerint az ukrán ellentámadások, amelyek nyugati fegyvereket is felhasználnak, csökkenthetik az Oroszország által Ukrajna ellen indított bombatámadások számát.

