Migránsok állnak az idei német szilveszteri bűncselekmények mögött

Rendőrökre, tűzoltókra, valamint mentőkre is lőttek. Máshol is voltak incidensek: Lipcsében mintegy ötven ember tűzijátékkal és üvegekkel támadt rendőrökre. Kölnben a helyi rendőrség szerint két rendőr megsérült petárdáktól. Hasonló történt Hamburgban is.