Kiderült, miért törölték David Pressman nyilatkozatait

A budapesti amerikai nagykövetség tisztázta, mi áll annak hátterében, hogy David Pressman több mint százötven nyilatkozata és híranyaga eltűnt az intézmény hivatalos honlapjáról. A diplomáciai képviselet a Híradó.hu kérdésére adott válaszában közölte: a döntés oka, hogy az oldalon elérhető tartalmak kizárólag a jelenlegi Trump-kormány politikáját tükrözzék.

Szőrén-szálán eltűntek Pressman beszédei

Az amerikai nagykövetség ezzel egyértelmű jelét adta annak, hogy elhatárolódik a korábbi nagykövet álláspontjától. Pressman már hivatali ideje alatt is gyakran került konfliktusba a magyar kormánnyal, bírálatai pedig rendszeresen politikai feszültséget keltettek.

Tisztogatás a honlapon, de nem mindenhol

A törlés mérete is figyelemre méltó: csaknem százötven közleményt és beszédet távolítottak el, köztük azokat is, amelyekben Pressman a magyar kormányt kritizálta. Bár a honlapon már nem találhatóak meg ezek a nyilatkozatok, a nagykövetség Facebook- és X-oldalán továbbra is elérhetőek maradtak a korábbi nagykövet megnyilvánulásai.

A változtatás összhangban áll Bryan E. Leib korábbi bírálataival is.

A politikai elemző, akit lehetséges amerikai nagykövetként emlegetnek, nemrég élesen támadta Pressman kijelentéseit, amelyeket „mérgező” beszédnek nevezett. Leib szerint a volt nagykövetnek jelentős szerepe volt abban, hogy az amerikai diplomácia és Magyarország viszonya feszültté vált.

David Pressman visszatért előző munkahelyére

David Pressman mandátuma január 13-án járt le, és azóta elhagyta Magyarországot. A volt nagykövet visszatért az Egyesült Államokba, és ismét ügyvédként dolgozik a Jenner & Block nevű ügyvédi irodánál, ahol korábban is tevékenykedett.

A nagykövetségi tartalmak törlése újabb lépés abban a folyamatban, amelyben az amerikai külképviselet a Trump-kormány politikájához igazítja kommunikációját.

A diplomáciai testület nyilatkozata szerint ezzel kívánják biztosítani, hogy a nagykövetség hivatalos álláspontja összhangban legyen a jelenlegi adminisztrációval.

Borítókép: David Pressman (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)