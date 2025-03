A „fekete márciusra” emlékeztek Erdélyben

Több mint egymillió erdélyi magyarral egyetemben a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke és Marosvásárhely polgármestere is abban bízik, hogy soha többé nem ismétlődik meg az, ami harmincöt évvel ezelőtt történt, amikor egy brutális magyarellenes támadás áldozata lett többek között Sütő András író, majd öten életüket vesztették a véres etnikai összecsapások közepette.

Ott voltam újságíróként 35 évvel ezelőtt Marosvásárhelyen. Tudósítani indultam, de bekerültem a tömegbe, kicsavarták a diktafont a kezemből, végül a rendőrök mentettek ki. Én még viszonylag szerencsésen megúsztam

– írta szerdai Facebook-bejegyzésében Kelemen Hunor. A politikus szerint a „fekete március” a kommunista diktatúra öröksége volt, kísérlet arra, hogy a rendszer hatalmát átmentsék. Mint fogalmazott, „együtt kell megvédenünk Romániát azoktól, akik a sötétből jönnek és sötétségbe akarják taszítani”.

Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere az évforduló kapcsán azt írta, a gyűlölet és a félelem mély sebeket hagyott a városban.

Marosvásárhely mégis a megértés útját választotta. A románok és magyarok ma együtt dolgoznak, és egy olyan közösséget építenek, amely a tiszteletre és a bizalomra épül. Ám nem szabad elfelejtenünk: a szélsőségek jelentette veszély ma is leselkedik ránk. A félelemből táplálkozik, és megpróbálja lerombolni azt, amit felépítettünk. Mi ezt nem fogjuk hagyni. Kötelességünk megvédeni városunk békéjét

– fogalmazott Faceboo- bejegyzésében a városvezető. Közben friss felmérések szerint az ultranacionalista Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnökjelöltje, George Simion a favorit a májusi elnökválasztás első fordulójának megnyerésére. Az AtlasIntel közvélemény-kutatásának eredményeiből az is kiderül, hogy az AUR vezére Erdélyben is a legnépszerűbb államfőjelölt. Simion és pártja aktív szerepet játszott az úzvölgyi katonatemető körüli konfliktusban. 2019 júniusában több száz román erőszakkal, a kivonult székelyek élőláncát is áttörve nyomult be a temetőbe, hogy részt vegyen az illegálisan kialakított parcella és emlékmű ortodox felszentelésén.

Borítókép: Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke (Fotó: MTI/Kiss Gábor)