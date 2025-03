Hankó Balázs: Brüsszel a hazaszeretetet akarja összeférhetetlenné tenni

Hankó Balázs a Magyarország Házban megrendezett, a gyermekvédelemmel, valamint az Erasmus és a Horizont európai uniós programokkal kapcsolatos nemzetközi konferencián vett részt. Sajtónyilatkozatában hangsúlyozta:

Magyarország nemet mond Brüsszel birodalmi törekvéseire, különösen azokra a követelésekre, amelyeket az Európai Bizottság az Erasmus-programból való kizárás kapcsán fogalmazott meg.

A bizottság – Ursula von der Leyen elnök vezetésével, Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke, valamint a brüsszeliták érdekeit képviselő Magyar Péter támogatásával – olyan intézkedéseket kíván rákényszeríteni Magyarországra, amelyek korlátoznák a rektorok és más egyetemi vezetők mandátumát, valamint összeférhetetlenségi szabályokat vezetnének be számukra – jelentette ki.

Mindezt úgy akarják megtenni a brüsszeliták, hogy visszamenőleges jogalkotásra akarják kényszeríteni Magyarországot. Tudjuk, ez a jog egyik legalapvetőbb eleme, hogy visszamenőlegesen nem lehet szabályozni

– hívta fel a figyelmet Hankó Balázs. Hangoztatta, hogy pontosan azok folytatnak jogállamisági eljárást Magyarország ellen, akik a jognak ezt a legalapvetőbb szabályát sem akarják betartani. Hozzátette, hogy kedd délután ismét tárgyalnak a bizottság képviselőivel, köztük a testület egyik alelnökével is. Mint mondta, továbbra is az a cél, hogy megoldást találjanak az Erasmus- és a Horizont programok ügyére, valamint az akadémiai szabadság kérdésére.

A korábbi egyeztetések nem hoztak érdemi eredményt, ezért a tárgyalások mellett konkrét lépések megtételére is készen állunk

– fűzte hozzá. Hankó Balázs beszámolt a magyar kormány által létrehozott Pannónia-program eredményeiről is: az első félévben 3042 hallgató kapcsolódott be ebbe a programba, az ösztöndíjas diákok 271-szer utazták körbe a Földet, és összesen 561 évet töltöttek külföldön. Az elmúlt fél év során több mint négyezer egyetemi kapcsolat jött létre a program keretében, továbbá 24 505 kreditet ismertek el a részt vevő egyetemek, mivel a Pannónia-program teljes kreditelismerésen alapul. Hankó Balázs arra is felhívta a figyelmet, hogy az Európai parlament patrióta és konzervatív képviselői két héttel ezelőtt olyan módosító javaslatot terjesztettek elő a Horizont kutatási program tárgyalása során, amely minden egyetem bevonását szorgalmazta a programba, ugyanakkor kizárta volna, hogy a kutatási forrásokat genderaktivizmusra és genderpropaganda céljára használják fel.

Ennek ellenére az Európai Parlament – élén a Manfred Weber vezette Európai Néppárttal, amely a baloldali frakciókkal működött együtt – nem támogatta a kezdeményezést

– tette hozzá. A miniszter elmondta, hogy a konferencián szóba került az európai diploma kérdése is, amelynek kapcsán hangsúlyozták, hogy a normalitás erőinek egységet kell alkotniuk. Brüsszel ugyanis az európai diploma bevezetésével a nemzeti hatásköröket akarja elvonni a felsőoktatásban: központilag akarják meghatározni, mi számít európai egyetemnek és diplomának. Magyarország ezzel nem ért egyet, elutasítja, hogy ideológiai alapon szabják meg az oktatás kereteit – tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy a gyermekvédelem kiemelt, alkotmányos védelmet élvez Magyarországon.

Ezért fogadta el a magyar parlament a gyermekvédelmi törvényt, amely korlátozza az LMBTQ- és genderpropaganda jelenlétét az iskolákban, valamint a 1 8 év alattiak számára a médiában. Magyarország emellett bevezette a pedofilnyilvántartást is.

Mindezek ellenére az Európai Bizottság – nem is annyira a tagállamok, mint inkább azok politikai vezetői révén – folyamatosan támadja Magyarországot ezekért az intézkedésekért – mutatott rá. Hankó Balázs szerint egyre többen értenek egyet abban, hogy a hagyományos családmodellt és a gyermekek védelmét kell a középpontba helyezni, nem pedig a migrációt. Beszámolt arról is, hogy a konferencián ismertettek egy friss jogeset is, amelyről az Európai Unió Bírósága március 13-án hozott döntést.

Az ügy lényege, hogy Magyarország 2014-ben befogadott egy menekültet, aki a biológiai neme helyett a választott nemét szerette volna hivatalosan feltüntetni – noha a magyar alkotmány ezt nem teszi lehetővé.

A Fővárosi Törvényszék előzetes döntéshozatali kérdést terjesztett az uniós bíróság elé, amely végül úgy határozott, hogy az adatvédelmi (GDPR) szabályozások alapján Magyarországon is érvényesíteni kell a genderideológiát. Ez a döntés azt a törekvést mutatja, hogy Brüsszel ily módon is beavatkozik a nemzeti szuverenitásba.

Mi azonban világosan kimondjuk: a férfi férfi, a nő nő, és nemet mondunk arra, hogy a hazaszeretetet összeférhetetlenné nyilvánítsák. Éppen ezért, patrióta és konzervatív barátainkkal együtt, a normalitás, nemzetünk és Európa jövője érdekében folytatjuk a megbeszéléseket és a tanácskozásokat

– mondta. A miniszter azzal zárta nyilatkozatát, hogy a következő brüsszeli konferenciára meghívják az Európai Bizottság képviselőit is.

Kíváncsiak vagyunk arra, mit mondanak a szakemberek és döntéshozók azoknak a diákoknak a véleményére, akiket kizártak a programokból, valamint azoknak a rektoroknak a tapasztalataira, akiket szintén kizártak a folyamatokból. Érdekel bennünket az is, miért nem értenek egyet a tradicionális, hagyományos családmodellel

– jelentette ki Hankó Balázs.

Borítókép: Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)