Merz biztos a Zöldekkel való megállapodásban

Friedrich Merz a Kereszténydemokrata Unió (CDU) kancellárjelöltjének meggyőződése, hogy meg tud állapodni a Zöldekkel, hogy Németország történetének legnagyobb adósságát a leköszönő Bundestagban elfogadtassák. A régi képviselők kétharmados többséggel több mint egymilliárd eurónyi új adósságot foglalnának alaptörvénybe, írja a Junge Freiheit.

Merz betont im Bundestag die Wichtigkeit des Klimaschutzes und biedert sich den Grünen an. Diese lassen ihn jedoch eiskalt abblitzen. Grünen-Abgeordnete Dröge stellt klar: Entscheidend sind die Interessen Deutschlands. pic.twitter.com/9wifRYjwKi — JUNGE FREIHEIT (@Junge_Freiheit) March 13, 2025

A ZDF műsorában Merz a parlamenti ülés után azt mondta: „Módosító javaslatokat nyújtottunk be, és most a Zöldekkel tárgyalunk. Bízom benne, hogy a jövő héten sikerrel járunk”. Friedrich Merz már többször is köszönetet mondott a Zöldeknek a Bundestagban, és kilátásba helyezte, hogy a Klíma- és Átalakítási Alapot ötvenmilliárd euróval töltenék fel.

A Zöldek Merz ötvenmilliárdját „rossz viccnek” nevezik

A Zöldek a parlamentben elutasították az ajánlatot, mivel szerintük ez az összeg túl kevés. Sven-Christian Kindler, a Zöldek költségvetési vezetője élesen elutasította Merz újabb ajánlatát:

Ezt egyáltalán nem tudom komolyan venni, ötvenmilliárd euró a klímavédelemre tizenkét év alatt egy rossz vicc.

Ezután várható, hogy a CDU a rekordadósságon keresztül további milliárdokat ígér zöldprojektekre és a kapcsolódó civil szervezetekre, és az ötvenmilliárdon felüli további hitelekkel egészíti ki az ajánlatot, ellenkező esetben fennáll a veszélye, hogy a különalapokról szóló megállapodás megbukik.

A lap arról is ír, hogy Merz a leköszönő Bundestag jogkörével kapcsolatos ellenvetések terén bízik a szövetségi Alkotmánybíróság egyetértésében, melynek elnöke Stephan Harbarth a CDU/CSU korábbi frakcióvezető-helyettese.

Friedrich Merz a ZDF interjújában úgy fogalmazott: „Feltételezem, hogy a szövetségi alkotmánybíróság bírái nem fogják kétségbe vonni a Bundestag joghatóságát”.