Brüsszel előttünk jár, nincs több papír

A Lidl döntése környezettudatos megfontolásból született, amelynek köszönhetően évente mintegy ezer tonnával kevesebb papírt használnak fel. Ezzel a kiskereskedelmi lánc éves szinten körülbelül húszezer fa kivágását akadályozza meg – hívta fel rá a figyelmet a Mindmegette. A brüsszeli vásárlók nem kapnak többé papíralapú akciós újságot a postaládájukba.

A Lidl már két évvel ezelőtt bevezette ezt a változást olyan nagyvárosokban, mint Gent, Antwerpen és Brüsszel

A digitális átállás folyamata azonban nem most indult:

Mostanra pedig az ország valamennyi régiójában megszűnik a papíralapú szórólapok kézbesítése.

Ez áll a döntés hátterében

Azok számára, akik inkább a nyomtatott szórólapokat kedvelik, továbbra is elérhető lesz ez a formátum az üzletekben. A digitális átállást ugyanakkor az is indokolja, hogy az elmúlt év során 15 százalékkal nőtt az online szórólap-megtekintések száma, miközben a Lidl Plus alkalmazás felhasználói köre is folyamatosan bővül.

A papírmegtakarítás mellett jelentős erőforrásokat fordítottunk a digitális felhasználói élmény javítására, ennek keretében optimalizáltuk a Lidl Plus alkalmazást és a digitális szórólapot, megkönnyítve vásárlóinknak az ajánlatok megtekintését és a kedvezmények igénybevételét

– ismertette Isabelle Colbrandt, a Lidl Belgium & Luxembourg szóvivője.

Hogyan spórolhatunk a Lidlben?

A Lidl hétről hétre előrukkol új akciókkal, ám nem csak a szórólap böngészésével tudunk spórolni. Számos olyan praktika és trükk létezik, amelyekkel akár több ezer forintot is megtakaríthatunk.

