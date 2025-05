Továbbra is sok a kérdés Isztambulban – itt tartanak most az orosz–ukrán tárgyalások

Az ukrán elnök kijelentette, hogy amennyiben Putyin távol marad a megbeszélésről, ő sem vesz részt rajta. Ennek ellenére a delegációk megérkeztek az isztambuli Dolmabahce-palotába, és megkezdődött az egyeztetés. Zaharova szerint az orosz küldöttség készen áll a komoly munkára, Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pedig elhintette, hogy akár többnapos tárgyalásra is készen állnak, amennyiben erre szükség van. „Ma elkezdődnek a tárgyalások. A folytatás a fejleményektől függ” – fogalmazott Peszkov.

Ki megy Isztambulba?

Az orosz delegációt Vlagyimir Medinszkij elnöki tanácsadó és Alekszandr Fomin védelmi miniszterhelyettes vezeti. Vlagyimir Medinszkij, az orosz küldöttség vezetője elmondta, Oroszország a tárgyalásokat a 2022-ben megkezdett békefolyamat folytatásának tekinti. Vlagyimir Putyin orosz elnök meghatározta a delegáció feladatait és meghatározta a tárgyalási álláspontot, miután találkozott az orosz „különleges művelet” parancsnokaival, tette hozzá Medinszkij. Mint mondta,

Az orosz delegáció eltökélt abban, hogy Isztambulban megoldásokat és kapcsolódási pontokat találjon.

A delegáció vezetője kiemelte:

Oroszország készen áll a lehetséges kompromisszumok megvitatására, és munkakedvében van.

Ukrán oldalról többek között Andrij Jermak, Zelenszkij kabinetfőnöke és Rusztem Umerov védelmi miniszter vesz részt a megbeszélésen. Isztambulban tartózkodik az amerikai delegáció is, köztük Steve Witkoff és Keith Kellogg elnöki különmegbízottak, valamint Marco Rubio külügyminiszter is. Az utóbbi a nap folyamán ukrán hivatali partnerével, Andrij Szibihával is egyeztetett.

Az Erdogan elnökkel való találkozója után tartott sajtótájékoztatón Volodimir Zelenszkij jelzésértékűnek nevezte, hogy a török államfő ukrán területként ismerte el a Krímet.

Mint mondta, a félsziget – amelyet Oroszország még 2014-ben annektált – Ukrajna része, a terület sorsa nem lehet alku tárgya.

Ismét kikelt az orosz küldöttség összetétele ellen, mondván, míg az ukránok a legmagasabb szintű küldöttséget választották ki, az orosz delegáció alacsony szintű, így ukrán oldalról sem mindenki lesz ott a tárgyalóasztalnál. A küldöttséget a védelmi miniszter vezeti majd, és más katonai és hírszerzési tisztek is vele tartanak – erősítette meg. „Oroszország részéről hiányzik a politikai akarat és tiszteletlenséget mutat Ukrajna iránt az alacsony szintű delegációval” – támadta az orosz felet az ukrán államfő. Zelenszkij szerint amennyiben a mostani találkozó során sikerül tűzszünetet elérni, nincs szükség személyes találkozóra közte és Putyin között.

Egyúttal arra kérte Ukrajna szövetségeseit, hogy fokozzák a nyomást Oroszországon a tárgyalások érdekében. „Mindannyian azt akarjuk, hogy a békefolyamat elkezdődjön. Vitatkozhatunk dolgokról, de ha a küldöttségek jól dolgoznak, akkor a jó irányba halad majd az ügy, és ez egy út a diplomácia felé” – válaszolta Zelenszkij arra a kérdésre, hogy Putyin távollétében hol tart most békefolyamat.

Az Egyesült Államok előrelépést akar látni az orosz–ukrán tárgyalásokon a következő napokban, és ehhez bármilyen segítséget kész megadni – hangoztatta Marco Rubio amerikai külügyminiszter csütörtökön a törökországi Antalyában, Mark Rutte NATO-főtitkárral folytatott találkozóján.