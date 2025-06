Fordó: Irán titkos nukleáris bázisának támadásához speciális bevetés kell

Támadni – de hogyan?

Miután Izrael a közelmúltban több iráni légvédelmi rendszert megsemmisített, és légiereje gyakorlatilag akadálytalanul repül Teherán felett, egyre több szó esik Fordó megsemmisítéséről. Egy ilyen mélyen fekvő, jól védett létesítményt nehéz elérni, speciális katonai eszközök kellenek hozzá.

Bunkerromboló bombák

Ezek a bombák először áthatolnak a felszínen, majd mélyebbre fúródva robbannak fel másodszor. Izrael már alkalmazott ilyet a Hezbollah vezetője, Haszan Naszrallah elleni csapás során – de ott a célpont csak 10–15 méter mélyen volt. Fordó viszont nyolcvan méterrel van a felszín alatt.

A volt brit légimarsall, Martin Sampson szerint még a több száz bomba bevetése is kétséges eredményhez vezetne, hacsak nem kapna segítséget Izrael az Egyesült Államoktól, amely birtokolja a rendkívül erős GBU–57 „bunkerromboló” bombát.

Speciális alakulatok bevetése

Felmerült annak lehetősége is, hogy izraeli különleges egységek hajtsanak végre földi rajtaütést Fordó ellen – hasonlóan ahhoz, ahogy állítólag Natanzban sikerült megszakítani az áramellátást és ezzel megbénítani 15 ezer centrifugát.

Sampson szerint azonban egy földi akció „rendkívül magas kockázattal” járna – a behatolás és a visszavonulás is szinte lehetetlen lenne ekkora mélységben, egy ilyen védett komplexumban.

Izrael nem csak bombákban gondolkodik Fordó ellen

Zohar Palti, a Moszad volt hírszerzési igazgatója szerint nem feltétlenül légicsapásra van szükség, és „ha kell, egyedül is cselekszünk”. Yechiel Leiter, Izrael amerikai nagykövete is utalt arra, hogy „több forgatókönyv is létezik” Fordó semlegesítésére, amelyek nemcsak a levegőből végrehajtott támadásokat jelentik.