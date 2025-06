Globál Nógrádi Györggyel – Nukleáris háborúvá fajul a közel-keleti helyzet?

Irán bejelentette, hogy ismerik Izrael gyengéit, tudják, hol kell támadni, mert az ott élő arabok információkat adnak ki. Ez pedig életveszélyes, hiszen azt jelenti, hogy az Izraelben élő arabok egy része nyíltan föllép Izraellel szemben – jelentette ki Nógrádi György a műsorban. A szakértő szerint bár Donald Trump fenyegető üzenetet küldött Iránba, mondván, hogy tudják, hol bújkál a legfelsőbb vezető, mégsem tudnák kivel pótolni.

“Rengeteg jelölt van, de 1979 óta arról beszélhetünk, hogy aki azt mondta, hogy ellenzéki, azt a Nyugat nem támogatta, mert úgy érezte, hogy gyenge, nem tudja átvenni a hatalmat”

– fogalmazott. Leszögezte, hogy az izraeli vezetésnek ezért már az lett az elsőszámú célja, hogy Irán atomkapacitását lenullázzák. Ehhez azonban szükség van egy olyan bombára, ami jelenleg csak az amerikaiaknak van. Az Egyesült Államok ugyanakkor vonakodik a háborútól, a helyzet emiatt rendkívül bonyolult.

Nincs segítsége Iránnak

Irán harcait eddig a Hezbollah, a húszik és a Hamász vívta meg a Közel-Keleten, mára azonban a helyzet odáig fajult, hogy egyiknek sincs kapacitása megnehezíteni Izrael dolgát. Irán rendkívül nehéz helyzetben van.

“Bevethető atomtöltete nincs. Háromezer ballisztikus rakétája van, de ezek egy részét fölhasználta. Nyilván totális háborút Irán sem akar, mert bár nagyon komoly károkat tud okozni Izraelnek, de nagyon komoly károkat szenvedhet el. A lakosság emellett elégedetlen a vallási vezetéssel, de nincs olyan erő, amely jelenleg képes lenne leváltani azt. Irán megpróbál egyezkedni az Egyesült Államokkal, ugyanakkor Donald Trump feltételei elfogadhatatlanok az iráni rezsimnek”

– sorolta az okokat Nógrádi György. Kiemelte, bármelyik pillanatban katasztrófa lehet, bár igaz, ma még nem eszkalálódott tovább a háború. Az országok mindenesetre tömegével menekítik az embereket a háborúzó felek területéről.

Nagyhatalmi érdekek, vergdő Európa

Nógrádi György kitért arra is, hogy a háborúzó felek mögött álló nagyhatalmaknak is teljesen más érdekeik vannak. Kína mindenképpen el akarjak kerülni, hogy Irán akadályozza az olajforgalmat a Hormuzi-szoroson keresztül, hiszen lételeme az energiahordozók áramlása. Oroszország ugyanakkor akaratlanul is kiváló helyzetbe került a gazdasági sakktáblán.

“Az oroszok most röhöghetnek, hiszen pénzügyileg jobban járnak azzal, hogy kilőttek az energiaárak a közel-keleti háború miatt. Akik pedig az orosz energiahordozókat vásárolják, azok még inkább rá lesznek arra kényszerülve. Ráadásul Ukrajnával sem foglalkoznak már annyira, mint korábban. A versenytárs Kínát eközben az a veszély fenyegeti, hogy az olajszállítmányozás megáll”

– sorolta, majd hozzátette, hogy ha Európa nem tér észhez, és továbbra is igyekszik betiltani az orosz energiahordozók importját, akkor tovább csökken a versenyképessége és még nehezebb helyzetbe kerül.

Zelenszkij arcra esett

Az orosz–ukrán háború jócskán leértékelődött a közel-keleti háború miatt, az Egyesült Államoknak értelemszerűen sokkal fontosabb az, hogy Izraelt támogassa, mint az ukránok megsegítése. Hogy Trumpot mennyire nem érdekli most Zelenszkij, jól mutatja az is, hogy az amerikai elnök még azelőtt hazament a G7-csúcsról, hogy leült volna tárgyalni Zelenszkijjel.

“A G7 csúcson nem volt hajlandó oroszellenes szankciókat elfogadni. Egy nap után elutazott, és ledöbbentek a G7 többi vezetője. Trump azt mondta, hogy neki fontos dolga van, haza kell mennie. Nem akart újabb találkozót Zelenszkijjel, mert nem tud mit megtárgyalni vele”

– mondta Nógrádi György. Hozzátette, hogy Zelenszkij mögött ott maradt Európa, de nem fogja tudni miből támogatni Ukrajnát, amely egyébként továbbra is úszik a korrupcióban. Szinte naponta robbannak ki a különböző korrupciós botrányok, miközben Brüsszel szerint Ukrajna készen áll az uniós csatlakozásra.

“Brüsszel abból indul ki, hogy Ukrajnában csalhatnak, lophatnak, hazudhatnak, de föl kell venni az Európai Unióba, mert azt hiszik, hogy ezzel gyengítik Oroszországot. Ez marhaság. Ráadásul Ukrajna fog kapni olyan európai uniós támogatást, amit eddig az Európai Unió 27 tagállamából többen megkaptak. Tehát a pénzeket a magyaroktól, szlovákoktól, franciáktól és a többiektől veszik el”

– hívta fel a figyelmet a szakértő. Nógrádi György azt is megjegyezte, a brüsszeli elit most arra készül, hogy a kukába dobja az egyhangúság elvét és egy többségi támogatás alapján vegye fel Ukrajnát az EU-ba.