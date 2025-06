Robert C. Castel: A NATO-tagállamok megadták magukat Donald Trumpnak

„Ez egy nagyon rövid NATO-csúcs volt és a kommunikáció a végén az is nagyon rövid volt, a közös nyilatkozat, amit kiadtak a végén, egy ilyen zanzásított dolog volt. A legérdekesebb dolgok, azok voltak, amik nem kerültek ebbe bele, amikről nem volt szó a NATO-csúcson. Először is nem láttuk Zelenszkijt, nem volt Zelenszkij a NATO-csúcson és Oroszországról is kevés szó esett, szinte semmit nem beszéltek Oroszországról, mint ellenségről vagy Kínáról, mint ellenségről. Ez korábban benne volt a narratívában”