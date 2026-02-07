Rendkívüli

"Orbán Viktor vezetésével ki fogunk maradni a háború poklából" – Háborúellenes nagygyűlés Szombathelyen – kövesse nálunk élőben

Globál Nógrádi Györggyel – Egyetlen út mentheti meg Európát

Darabokra tört Európa, mert az utóbbi tíz évben folyamatosan rossz döntéseket hoztak Brüsszelben. Meddig szakadhat tovább Európa? Van-e még visszaút, és merre lenne az egyáltalán? Nógrádi György értékeli az elmúlt napok külpolitikai eseményeit

2026. 02. 07. 9:40
Nyakunkon a Müncheni Biztonsági Konferencia, ahol a világ legbefolysásosabb vezetői gyűlnek össze. Ezeken a fórumokon háborúk, országok és politikai személyes sorsa dől el, háttéralkuk köttetnek, ezért alapjaiban határozza meg a világpolitikát. Erről beszélt Nógrádi György. A biztonságpolitikai szakértő megjegyezte, Mark Rutte NATO-főtitkár a kijevi parlamentben mondott felszólalásában világossá tette, hogy a katonai szövetség hosszú távon is Ukrajna oldalán marad, és kész további fegyveres támogatást nyújtani Kijevnek.

A holland politikus egyébként arról is beszélt, hogy egy esetleges békemegállapodást követően egyes európai államok akár katonákat is telepíthetnének Ukrajnába.

A háború további fenntartása mellett döntött a Tisza Pártot is a soraiban tudó Európai Néppárt is. A zágrábi vezetői találkozón Manfred Weber és Ursula von der Leyen is világossá tette, hogy a cél Ukrajna további támogatása. Abu Dzabiban eközben jelentős előrehaladást értek el a tárgyaló felek a háború lezárása kapcsán. De nem csak az orosz–ukrán háború veszélyezteti az európaiak jövőjét, hanem az illegális migráció is.

Nógrádi György arra is kitért, hogy a háború rég nem látott módon osztotta meg az európai országokat. A kontinens az utolsó után pillanatokban jár, csak egyetlen út vezethet vissza az egységesebb Európa felé.

Bayer Zsolt
idezojeleknyugat

Találjátok meg a különbségeket!

Bayer Zsolt avatarja

Megnyugtató volt látni, hogy még nem tart ott az egész Nyugat, mint a franciák.

