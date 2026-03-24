Már a menekülést fontolgatják a zsidók ebben az európai országban

Bár a holokauszt ipari méretű gonoszsága egyedülálló a történelemben, a jelenkori Nagy-Britanniában tapasztalható antiszemitizmus hátborzongató. A nyilvános zaklatások, a közéletből való kiszorítás, a vagyontárgyak elleni erőszakos támadások és a hidegvérű gyilkossági kísérletek mind-mind arra emlékeztetnek, amit sok család a XX. század első felében átélt. Danny Cohen, a BBC korábbi igazgatójának a The Telegraph brit napilap hasábjain megjelent véleménycikkét az Origo szemlézte.

Az antiszemitizmus következményeire jó példa a manchesteri zsinagóga elleni merénylet (Fotó: AFP)

Cohen írásában a mindennapi életből vett, sokkoló példákkal illusztrálja a félelem légkörét. Egy szomszédja úgy döntött, leveszi bejárati ajtajáról a mezüzét (a hagyományos zsidó imatekercset), mert nem akarja, hogy otthona zsidóként azonosítható legyen. Fél a következményektől.

Egy másik ismerőse megváltoztatta nevét az Uber alkalmazásban, tartva attól, hogy a sofőrök felismerik származását, és verbális vagy fizikai atrocitás éri utazás közben.

A félelem az oktatási döntéseket is meghatározza. Szülők kényszerülnek arra, hogy gyermekeiket zsidó iskolákba írassák, mert attól tartanak, hogy más intézményekben faji alapú zaklatásnak lennének kitéve. Az egyetemi szféra sem kivétel: a campusokon terjedő antiszemitizmus miatt a családok aggódva mérlegelik, hová küldhetik gyermekeiket, ahol biztonságos környezetben végezhetik tanulmányaikat. A helyzet súlyosságát jelzi egy friss felmérés is, amely szerint Nagy-Britanniában minden ötödik diák elutasítaná, hogy egy zsidó hallgatóval lakjon együtt.

A legriasztóbb jelenség azonban az, hogy a szigetország zsidó lakosai közül egyre többen készítenek menekülési tervet. Baráti társaságokban egyre gyakrabban merül fel a kérdés: hova menjenek, mit tegyenek, ha Nagy-Britannia végleg élhetetlenné válik számukra?

A félelem nem alaptalan. A közelmúlt eseményei közül elég csupán az iráni rezsim megbízásából végzett megfigyeléseket, a zsidó kötődésű vállalkozások elleni sorozatos támadásokat, vagy a manchesteri zsinagógánál történt, két emberéletet követelő terrortámadást felidézni.

Az antiszemitizmus kilépett az árnyékból, és a közösségi média, a tudatlanság, valamint az ősi gyűlölet által hajtva betört a fősodorba – figyelmeztet a szerző. A helyzet tarthatatlan: egyetlen állampolgárnak sem lenne szabad úgy éreznie, hogy el kell rejtenie identitását vagy el kell hagynia szülőföldjét a rasszizmus áradata miatt. A társadalom felelős vezetőinek és minden jóérzésű embernek kötelessége fellépni ez ellen a gyűlölet ellen, mielőtt túl késő lenne – zárja véleménycikkét Danny Cohen.

