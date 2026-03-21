CPAC Hungary: A patrióta hölgyek is megszólaltak

Déri Stefi felvezetésében elmondta, hogy miközben az Európai Néppárt vezetője, Magyar Péter főnöke Manfred Weber folyamatosan a háborúról beszél, egyes országokban pedig már a nőknek is behívót küldenek, így fontos hogy a patrióta hölgyek is elmondják élményeiket a CPAC Hungary keretében.

A patrióta hölgyek is felszólaltak a CPAC Hungary eseményén és hitet tettek Orbán Viktor és a kormány politikája melett

Lajkó Fanni hangsúlyozta, hogy számára háború egy testközeli élmény, miután a a Vajdaságban nőtt fel. „Én kétéves voltam, amikor a házunktól csupán két kilométerre bombázta a NATO a falunkban lévő hidat Vombos nevű településen, de azt megelőzően már javában zajlott a délszláv háború, amikor is az én apukám fiatal családapaként megkapta a behívót, és akkor a családunk egy döntés előtt állt” – mondta el Lajkó Fanni.

Az szakértő szerint egyébként sajnálatos, hogy már egyáltalán ilyen kérdésekről kell beszélnünk mint a sorkatonaság kérdése, hogy a háború nem a történelemkönyvekben van, hanem a szomszédunkban és a napi hírfolyamokban is, és erről kell olvasnunk, úgy, mint egy jelenkori történést.