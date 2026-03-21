CPAC Hungary: A patrióta hölgyek is megszólaltak

Déri Stefi nem felejtkezett el a nőkről sem a vendégek sorában. A CPAC Hungary keretében a háborúról és a magyar választásról is kérdezte Lajkó Fannit, az Alapjogokért Központ elemzőjét és Ibolya Csengét, a Fidesz-frakciójának a szóvivőjét.

Magyar Nemzet
2026. 03. 21. 14:37
CPAC Hungary 2026
Déri Stefi felvezetésében elmondta, hogy miközben az Európai Néppárt vezetője, Magyar Péter főnöke Manfred Weber folyamatosan a háborúról beszél, egyes országokban pedig már a nőknek is behívót küldenek, így fontos hogy a patrióta hölgyek is elmondják élményeiket a CPAC Hungary keretében. 

Lajkó Fanni hangsúlyozta, hogy számára háború egy testközeli élmény, miután a a Vajdaságban nőtt fel. „Én kétéves voltam, amikor a házunktól csupán két kilométerre bombázta a NATO a falunkban lévő hidat Vombos nevű településen, de azt megelőzően már javában zajlott a délszláv háború, amikor is az én apukám fiatal családapaként megkapta a behívót, és akkor a családunk egy döntés előtt állt” – mondta el Lajkó Fanni. 

Az szakértő szerint egyébként sajnálatos, hogy már egyáltalán ilyen kérdésekről kell beszélnünk mint a sorkatonaság kérdése, hogy a háború nem a történelemkönyvekben van, hanem a szomszédunkban és a napi hírfolyamokban is, és erről kell olvasnunk, úgy, mint egy jelenkori történést. 

 

Én azt gondolom, hogy szerencsések lehetünk, hogy mi itt Magyarországon békében és biztonságban vagyunk, és nem kell olyan törvényeket hoznunk, és nem kell megkapnunk azokat az értesítőket, hogy mi nők is akár elmenjünk a sorkatonai szolgálatra. Ezt a békét és biztonságot meg kell becsülnünk, és nagyon fontos, hogy meg is tudjuk őrizni, mert ez egy nagyon törékeny dolog

– hangsúlyozta. 

Ibolya Csengét Déri Stefi arról kérdezte, hogy hogyan látja főleg így a kampány hajrájában Magyar Pétert és az által képviselt politikát, valamint arra is kíváncsi volt, hogy a Fidesz szóvivője mennyire tartja alkalmasnak a Tisza Párt vezetőjét a kormányzásra. 

 

Reggel mond valamit, délben már megváltozik a véleménye, este pedig megint az ellenkezőjét állítja. Egyáltalán nem megbízható ez az ember, ez egy hazug ember, én konkrétan egy autót nem bíznék rá, hogy elvezessen, nemhogy Magyarországot, vagy bármilyen európai uniós országot

– fogalmazott Ibolya Csenge. 

Az, hogy rólam mit kell tudni és milyen ügyei vannak, ez az ember ukrán párti, háborúpárti, és egy fogott embert, Brüsszelből fogják őt a mentelmi jogával, egyáltalán nem ajánlom egyetlen magyar választópolgárnak sem, hogy Magyar Péter vagy a Tisza Pártra húzza be az X-et április 12-én. Arról nem beszélve, hogy egy hazug ember. Ahogy ő bekerült, ugyebár legelőször a liberális médiába bement és azt mondta, hogy ő nem lesz politikus, aztán hogy hogy nem, mégis politikus lett? Ő egy hazug, hazug ember. Megbízhatatlan. És ilyen időkben nem tehetjük fel a sorsunkat egy megbízhatatlan emberre. Ezért fog a Fidesz-KDNP nyerni április 12-én, mert mi 16 éve betartjuk a szavunkat, és ezért mondjuk azt, hogy folytatjuk

– foglalta össze a legnagyobb kormánypárt szóvivője. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a CPAC színpadán (Fotó: A)

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
