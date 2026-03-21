Deák Dániel: Teljes a támogatás Washingtonból

Trump támogatása erős felhatalmazás

A mai bizonytalan világban, amikor azt látjuk, hogy az tele van konfliktussal a Közel-Kelettől kezdve az egész világon át, akkor egy ilyen támogatás az hatalmas nagy erő és támasz, hogy ennyire egyértelműen támogatja Trump Orbán Viktor politikáját.

Deák Dániel szerint mindez nem előzmény nélküli, hanem a magyar külpolitika következetes irányvonalának eredménye.

Ez az a külpolitika, amit Magyarország már több mint tíz éve képvisel, hogy nyitnunk kell és mindenkivel jóban kell lennünk – Amerikával, Kínával, Oroszországgal, Törökországgal, Izraellel –, és ez a nyitott külpolitika eredményezte ezt

– hangsúlyozta.

Az elemző úgy látja, a támogatás a közelgő választások szempontjából is meghatározó lehet, különösen az ellenzéki stratégiák fényében.

Magyar Péter mindenben végrehajtaná Brüsszel akaratát (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

A Tisza Párt vezetője, Magyar Péter leginkább a bezárkózó brüsszeli politikát képviseli, szerinte Brüsszel felé kell fordulni és ennek érdekében már az összes környező ország felé ez az üzenete. Orbán Viktor pedig inkább a nyitott politika híve

– összegezte.

A szakértő szerint a nemzetközi támogatás és a külpolitikai irányvonal közötti különbség a kampány egyik kulcskérdésévé válhat.