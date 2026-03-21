Donald Trump amerikai elnök szerint a magyar kormányfő a szuverenitásvédelem egyik legfontosabb nemzetközi képviselője, aki példát mutat a világnak és kulcsszereplője lehet a megújuló Nyugatnak.
Deák Dániel: Teljes a támogatás Washingtonból
Elsöprő politikai üzenet érkezett az Egyesült Államokból: Donald Trump videóüzenetben biztosította teljes és feltétel nélküli támogatásáról Orbán Viktort, miközben a budapesti CPAC Hungary résztvevőit is köszöntötte. A lapunknak nyilatkozó politológus szerint ennek a közelgő választásra is nagy hatása lesz.
Az amerikai elnök üzenetében egyértelművé tette : nem csupán szimbolikus támogatásról van szó, hanem határozott politikai kiállásról a magyar miniszterelnök mellett. Trump hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor vezetése erős, következetes és a nemzeti érdekek védelmére épül.
A bejelentés kapcsán lapunknak nyilatkozott Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, aki szerint a támogatás súlya megkérdőjelezhetetlen.
Az ellenzéki sajtótermékekkel és a Tisza Párt kommunikációjával szemben Trump támogatása feltétel nélküli. Egyértelműen teljes mellszélességgel a magyar miniszterelnök mellett áll.
A szakértő kiemelte: a jelenlegi nemzetközi helyzetben különösen nagy jelentősége van egy ilyen egyértelmű kiállásnak.
Trump támogatása erős felhatalmazás
A mai bizonytalan világban, amikor azt látjuk, hogy az tele van konfliktussal a Közel-Kelettől kezdve az egész világon át, akkor egy ilyen támogatás az hatalmas nagy erő és támasz, hogy ennyire egyértelműen támogatja Trump Orbán Viktor politikáját.
Deák Dániel szerint mindez nem előzmény nélküli, hanem a magyar külpolitika következetes irányvonalának eredménye.
Ez az a külpolitika, amit Magyarország már több mint tíz éve képvisel, hogy nyitnunk kell és mindenkivel jóban kell lennünk – Amerikával, Kínával, Oroszországgal, Törökországgal, Izraellel –, és ez a nyitott külpolitika eredményezte ezt
– hangsúlyozta.
Az elemző úgy látja, a támogatás a közelgő választások szempontjából is meghatározó lehet, különösen az ellenzéki stratégiák fényében.
A Tisza Párt vezetője, Magyar Péter leginkább a bezárkózó brüsszeli politikát képviseli, szerinte Brüsszel felé kell fordulni és ennek érdekében már az összes környező ország felé ez az üzenete. Orbán Viktor pedig inkább a nyitott politika híve
– összegezte.
A szakértő szerint a nemzetközi támogatás és a külpolitikai irányvonal közötti különbség a kampány egyik kulcskérdésévé válhat.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök üdvözli Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a Fehér Házban (Fotó: Saul Loeb)
