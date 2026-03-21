TrumptámogatásOrbán ViktorCPAC 2026választáskülpolitika

Deák Dániel: Teljes a támogatás Washingtonból

Elsöprő politikai üzenet érkezett az Egyesült Államokból: Donald Trump videóüzenetben biztosította teljes és feltétel nélküli támogatásáról Orbán Viktort, miközben a budapesti CPAC Hungary résztvevőit is köszöntötte. A lapunknak nyilatkozó politológus szerint ennek a közelgő választásra is nagy hatása lesz.

Szabó István
2026. 03. 21. 12:37
Donald Trump amerikai elnök üdvözli Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a Fehér Házban Fotó: Saul Loeb Forrás: AFP
Donald Trump amerikai elnök szerint a magyar kormányfő a szuverenitásvédelem egyik legfontosabb nemzetközi képviselője, aki példát mutat a világnak és kulcsszereplője lehet a megújuló Nyugatnak.

Trump
Trump videóüzenete a CPAC Hungary rendezvényen (Fotó: Mirkó István)

Az amerikai elnök üzenetében egyértelművé tette : nem csupán szimbolikus támogatásról van szó, hanem határozott politikai kiállásról a magyar miniszterelnök mellett. Trump hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor vezetése erős, következetes és a nemzeti érdekek védelmére épül.

A bejelentés kapcsán lapunknak nyilatkozott Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, aki szerint a támogatás súlya megkérdőjelezhetetlen.

Az ellenzéki sajtótermékekkel és a Tisza Párt kommunikációjával szemben Trump támogatása feltétel nélküli. Egyértelműen teljes mellszélességgel a magyar miniszterelnök mellett áll.

A szakértő kiemelte: a jelenlegi nemzetközi helyzetben különösen nagy jelentősége van egy ilyen egyértelmű kiállásnak.

Trump támogatása erős felhatalmazás

A mai bizonytalan világban, amikor azt látjuk, hogy az tele van konfliktussal a Közel-Kelettől kezdve az egész világon át, akkor egy ilyen támogatás az hatalmas nagy erő és támasz, hogy ennyire egyértelműen támogatja Trump Orbán Viktor politikáját.

Deák Dániel szerint mindez nem előzmény nélküli, hanem a magyar külpolitika következetes irányvonalának eredménye.

Ez az a külpolitika, amit Magyarország már több mint tíz éve képvisel, hogy nyitnunk kell és mindenkivel jóban kell lennünk – Amerikával, Kínával, Oroszországgal, Törökországgal, Izraellel –, és ez a nyitott külpolitika eredményezte ezt

– hangsúlyozta.

Az elemző úgy látja, a támogatás a közelgő választások szempontjából is meghatározó lehet, különösen az ellenzéki stratégiák fényében.

President of the centre-right European People's Party (EPP) Manfred Weber (L) and leader of Hungarian Tisza party and former government member turned opposition leader Peter Magyar are pictured during a meeting on top of a Budapest's hotel in Hungary on June 14, 2024. Weber arrived to Budapest about the accession of the seven elected members of the European Parliament of the Tisza party. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Magyar Péter mindenben végrehajtaná Brüsszel akaratát (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

A Tisza Párt vezetője, Magyar Péter leginkább a bezárkózó brüsszeli politikát képviseli, szerinte Brüsszel felé kell fordulni és ennek érdekében már az összes környező ország felé ez az üzenete. Orbán Viktor pedig inkább a nyitott politika híve

– összegezte.

A szakértő szerint a nemzetközi támogatás és a külpolitikai irányvonal közötti különbség a kampány egyik kulcskérdésévé válhat.

add-square CPAC Hungary 2026

CPAC Hungary 2026
CPAC Hungary 2026
CPAC Hungary 2026

Eva Vlaardingerbroek: Nem csak egy papírmasé realitás európainak lenni

CPAC Hungary 2026 20 cikk chevron-right

Megyeri Dávid
idezojelekKun Béla

Kun Béla útján Ukrán Péter

Megyeri Dávid avatarja

A kommunista népbiztos tiltott be 1919-ben a Népszava és a Vörös Újság kivételével minden lapot.

