Orbán Viktor a CPAC Hungaryn: Áprilisban győzni fogunk! Magyarország jövőjéről nem Brüsszel, hanem a magyarok döntenek!

Trump: Teljes és feltétel nélküli támogatásomról biztosítom Orbán Viktort

Az Egyesült Államok elnöke videóüzenetben köszöntötte a CPAC Hungary résztvevőit. Donald Trump kiemelte, hogy a magyar miniszterelnök kiváló munkát végzett az országáért, különösen a határvédelem terén, tekintettel a bűnözésre és azokra a problémákra, amelyekkel más országok küzdenek.

2026. 03. 21. 10:33
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

CPAC Hungary rendezvény alkalmából videóüzenetet küldött Donald Trump . „Gratulálok a CPAC vezetőinek, Szánthó Miklósnak, a CPAC Hungary főszervezőjének. Ehhez a történelmi jelentőségű ötödik eseményhez, a varázslatos Budapesten. Ez egy nagyszerű helyszín, egy nagyszerű országban, legjobbakat kívánom Orbán Viktor miniszterelnöknek is. 

Donald Trump videóüzenetben köszöntötte a CPAC Hungary résztvevőit Fotó: Mirkó István
Donald Trump videóüzenetben köszöntötte a CPAC Hungary résztvevőit.

Donald Trump kiemelte:

„Támogatom a hamarosan esedékes újraválasztását, sőt teljes és feltétel nélküli támogatásomról biztosítom a miniszterelnököt, az erős vezetőt, aki az egész világnak megmutatta, mire képes az, aki megvédi a határait, a kultúráját, az örökségét, a szuverenitását és az értékeit. Fantasztikus ember és nagy megtiszteltetés számomra, hogy támogathatom. Legutóbb is támogattam és ő nyert.” 

Kiváló munkát végzett az országáért, különösen a határvédelem terén, tekintettel a bűnözésre és azokra a problémákra, amelyekkel más országok küzdenek. Önöknek nincs ilyen problémájuk, nagyon erős, nagyon szilárd külső határaik vannak, és ez az ő érdeme, remélem, hogy nyerni fog, remélem, hogy nagy fölénnyel nyer

– fogalmazott Donald Trump, hozzátéve:

Ez mindannyiunk közös vonása. Nyerni akarunk, de tisztességesen, méltányosan és egyértelműen. Teljesen egyértelműen, döntő fölénnyel. A CPAC Hungary minden résztvevőjének köszönöm, hogy elkötelezték magukat a józan ész és a konzervatív elvek mellett, valamint a közös civilizáció mellett, amelyben amerikaiak, a magyarok és az európaiak egyaránt osztoznak, miképp nemzetünk utat mutat egy megújuló nyugat felé, ami megvédi polgárait, felemeli gyermekeit és nemzedékeken átvezeti majd a világot. 

Trump úgy fogalmazott:

Keményen fogunk együtt dolgozni az energiaügyben, és továbbra is keményen fognak dolgozni a migráció megállításán. Európának előre kell lépnie. Sok problémájuk van és haladniuk kell a megoldás felé. Mi végig mellettük állunk, de nagyon sokat kell még dolgozniuk, hogy visszanyerjék a pozíciókat. Isten áldja önöket és nagyszerű konferenciát kívánok!

– hangsúlyozta Donald Trump.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Megyeri Dávid
idezojelekKun Béla

Kun Béla útján Ukrán Péter

Megyeri Dávid avatarja

A kommunista népbiztos tiltott be 1919-ben a Népszava és a Vörös Újság kivételével minden lapot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.