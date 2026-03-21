Trump: Teljes és feltétel nélküli támogatásomról biztosítom Orbán Viktort

CPAC Hungary rendezvény alkalmából videóüzenetet küldött Donald Trump . „Gratulálok a CPAC vezetőinek, Szánthó Miklósnak, a CPAC Hungary főszervezőjének. Ehhez a történelmi jelentőségű ötödik eseményhez, a varázslatos Budapesten. Ez egy nagyszerű helyszín, egy nagyszerű országban, legjobbakat kívánom Orbán Viktor miniszterelnöknek is.

Donald Trump videóüzenetben köszöntötte a CPAC Hungary résztvevőit. Fotó: Mirkó István

Donald Trump kiemelte:

„Támogatom a hamarosan esedékes újraválasztását, sőt teljes és feltétel nélküli támogatásomról biztosítom a miniszterelnököt, az erős vezetőt, aki az egész világnak megmutatta, mire képes az, aki megvédi a határait, a kultúráját, az örökségét, a szuverenitását és az értékeit. Fantasztikus ember és nagy megtiszteltetés számomra, hogy támogathatom. Legutóbb is támogattam és ő nyert.”

Kiváló munkát végzett az országáért, különösen a határvédelem terén, tekintettel a bűnözésre és azokra a problémákra, amelyekkel más országok küzdenek. Önöknek nincs ilyen problémájuk, nagyon erős, nagyon szilárd külső határaik vannak, és ez az ő érdeme, remélem, hogy nyerni fog, remélem, hogy nagy fölénnyel nyer

– fogalmazott Donald Trump, hozzátéve:

Ez mindannyiunk közös vonása. Nyerni akarunk, de tisztességesen, méltányosan és egyértelműen. Teljesen egyértelműen, döntő fölénnyel. A CPAC Hungary minden résztvevőjének köszönöm, hogy elkötelezték magukat a józan ész és a konzervatív elvek mellett, valamint a közös civilizáció mellett, amelyben amerikaiak, a magyarok és az európaiak egyaránt osztoznak, miképp nemzetünk utat mutat egy megújuló nyugat felé, ami megvédi polgárait, felemeli gyermekeit és nemzedékeken átvezeti majd a világot.

Trump úgy fogalmazott:

Keményen fogunk együtt dolgozni az energiaügyben, és továbbra is keményen fognak dolgozni a migráció megállításán. Európának előre kell lépnie. Sok problémájuk van és haladniuk kell a megoldás felé. Mi végig mellettük állunk, de nagyon sokat kell még dolgozniuk, hogy visszanyerjék a pozíciókat. Isten áldja önöket és nagyszerű konferenciát kívánok!

– hangsúlyozta Donald Trump.