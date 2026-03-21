cpac 2026cpac hungarydave rubin

Kovács Zoltán és Dave Rubin, a Rubin Show házigazdája a CPAC Hungaryn

Dave Rubin, a Rubin Show házigazdája Kovács Zoltánnal beszélgetett a CPAC Hungaryn.

Munkatársunktól
2026. 03. 21. 11:44
Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dave Rubin, a Rubin Show házigazdája Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkárral beszélgetett a CPAC Hungaryn. Mint mondta, az elmúlt tizenhat év során Orbán Viktor többször elmondta, hogy a legjobb szövetségesünk maga a realitás, a valóság, a konzervatív patrióta döntéshozatal alapját a valóságnak kell képeznie, az emberek érdekének és a jövőbe vetett érdeknek. Kovács Zoltán hozzátette, furcsa látni, hogy azonos adatokat más szempontok szerint szemlélnek, másként tekintenek azokra Európában.

Mint mondta, egészen eltérő vélemények vannak Európában. Ha Európa gazdasági jövőjéről van szó, akkor arról is vannak más vélemények, különös tekintettel az energiaválságra, amellyel szembe kell néznünk. 

Egészen megdöbbentő azt látni, hogy újra fel kellett fedeznünk a patrióta konzervatív partnereket Európában, akik felhívják a figyelmét a saját lakosságuknak ezekre a problémákra a liberális progresszív politikusok helyett

– tette hozzá Kovács Zoltán.  

Hozzátette, míg két-három évtizeddel ezelőtt ők voltak a szabadság bajnokai, addig most a legelnyomóbb politikai, ideológiai erőt képviselik a világon, akikkel szemben fel kell venni a küzdelmet.

A beszélgetésben azt is megjegyezték: a magyar demokráciaszemlélet, legalábbis a konzervatív szemlélet a tekintetben, hogy a konzervatív politikát hogyan kell folytatni, nagyon közel áll az eredeti patrióta politikacsináláshoz az Egyesült Államokban. 

Őszinte, lényegre törő megközelítésről van szó. Ezt kellett látnunk, és ezt várjuk az amerikai barátainktól is. Legyünk ebben partnerek, beszéljünk a valóságról, beszéljünk az igazságról, és akkor ez kölcsönösen előnyös lesz a politikai döntéshozatal szempontjából, társadalom, mind gazdaság számára

– fogalmaztak. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.