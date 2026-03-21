Kovács Zoltán és Dave Rubin, a Rubin Show házigazdája a CPAC Hungaryn

Dave Rubin, a Rubin Show házigazdája Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkárral beszélgetett a CPAC Hungaryn. Mint mondta, az elmúlt tizenhat év során Orbán Viktor többször elmondta, hogy a legjobb szövetségesünk maga a realitás, a valóság, a konzervatív patrióta döntéshozatal alapját a valóságnak kell képeznie, az emberek érdekének és a jövőbe vetett érdeknek. Kovács Zoltán hozzátette, furcsa látni, hogy azonos adatokat más szempontok szerint szemlélnek, másként tekintenek azokra Európában.

Mint mondta, egészen eltérő vélemények vannak Európában. Ha Európa gazdasági jövőjéről van szó, akkor arról is vannak más vélemények, különös tekintettel az energiaválságra, amellyel szembe kell néznünk.

Egészen megdöbbentő azt látni, hogy újra fel kellett fedeznünk a patrióta konzervatív partnereket Európában, akik felhívják a figyelmét a saját lakosságuknak ezekre a problémákra a liberális progresszív politikusok helyett

– tette hozzá Kovács Zoltán.

Hozzátette, míg két-három évtizeddel ezelőtt ők voltak a szabadság bajnokai, addig most a legelnyomóbb politikai, ideológiai erőt képviselik a világon, akikkel szemben fel kell venni a küzdelmet.

A beszélgetésben azt is megjegyezték: a magyar demokráciaszemlélet, legalábbis a konzervatív szemlélet a tekintetben, hogy a konzervatív politikát hogyan kell folytatni, nagyon közel áll az eredeti patrióta politikacsináláshoz az Egyesült Államokban.

Őszinte, lényegre törő megközelítésről van szó. Ezt kellett látnunk, és ezt várjuk az amerikai barátainktól is. Legyünk ebben partnerek, beszéljünk a valóságról, beszéljünk az igazságról, és akkor ez kölcsönösen előnyös lesz a politikai döntéshozatal szempontjából, társadalom, mind gazdaság számára

– fogalmaztak.