Döbbenetes videókon a Kolumbiában lezuhant repülő utolsó másodpercei, rengetegen meghaltak

A kolumbiai légierő Hercules C–130 típusú katonai szállítógépén 114 utas és 11 fős legénység volt, amikor a repülőgépen tűz keletkezett és a fedélzeten szállított lőszer egy része felrobbant.

Forrás: MTI2026. 03. 24. 7:13
A legfrissebb adatok szerint hatvanhatan haltak meg a Kolumbia délnyugati részén hétfőn lezuhant katonai repülőgép balesetében, többtucatnyian megsérültek – közölték a hatóságok.

A kolumbiai légierő egyik Lockheed Martin Hercules C–130 típusú katonai szállítógépe – helyi idő szerint – 10 óra körül zuhant le, nem sokkal azután, hogy felszállt a déli Puerto Leguízamóból, Putumayo megyében, az ecuadori határ közelében, alig három kilométerre lakott területtől. A szerencsétlenség okai egyelőre nem ismertek.

A balesetben 58 katona, hat légierőtag és két rendőr vesztette életét,

egy katonai forrás által közzétett új adatok szerint. Korábban 34 halottról számoltak be a hatóságok.

Carlos Silva tábornok, a légierő parancsnoka korábban azt közölte, hogy 114 utas és 11 fős legénység volt a gép fedélzetén. Jhon Gabriel Molina Acosta, Putumayo tartomány kormányzója szerint 

a repülőn zömében katonák utaztak, de voltak rajta rendőrök is.

Gustavo Petro kolumbiai elnök sajnálatát fejezte ki a szörnyű baleset miatt, amelynek soha nem lett volna szabad megtörténnie, az államfő felvetette a katonai flotta modernizálásának szükségességét, anélkül, hogy pontosította volna, van-e ennek különösebb köze a balesethez.

Korábban Pedro Sánchez védelmi miniszter jelentette be a balesetet. Az okokat még nem azonosították, de 

a miniszter szerint nincs jele illegális szereplők támadásának.

Az X közösségi oldalon kifejtette, hogy a repülőgépen tűz keletkezett és a fedélzeten szállított lőszer egy része felrobbant.

Február végén a bolíviai légierő egyik Hercules C–130-asa zuhant le El Alto városban, alig elkerülve egy lakótömböt. A szerencsétlenségben húsznál is többen vesztették életüket, és további harmincan megsérültek. Emellett a repülőgépről kihullott papírpénz miatt összetűzés tört ki a biztonsági erők és a helyi lakosok között.

Az első Hercules C–130-asokat az 1950-es években gyártották. Kolumbia az első ilyen gépeit az 1960-as évek végén szerezte be. A kolumbiai légierő nemrég kezdte meg felújítani gépparkját az Egyesült Államok segítségével.

Borítókép: Mentőalakulat a lezuhant katonai repülőgépnél (Forrás: El País América Colombia)


