Iskolánál történt késelés Hamburgban

A tragédia a Németország északi részén fekvő Hamburg Groß Flottbek városrészében, egy iskola előtt történt, fényes nappal. A kezdeti információk szerint több fiatal közötti vita fajult el odáig, hogy az egyik érintett, egy 13 éves (más forrás szerint 14 éves) fiú több súlyos késszúrást szenvedett – számol be róla az osztrák Heute.

A támadás brutalitását jelzi, hogy a helyszínre riasztott mentőknek újra kellett éleszteniük az áldozatot. Ezt követően a sérült gyermeket azonnal kórházba szállították, ahol életmentő műtétet hajtanak végre rajta; állapota továbbra is kritikus, életveszélyes.

A rendőrség nagy erőkkel eredt az elkövetők nyomába. Mintegy két tucat járőrkocsi mellett a Libelle 1 hívójelű rendőrségi helikopter, kutyás egységek és speciális erők is bekapcsolódtak a kutatásba. A helyszínt széles körben lezárták, a tanúkat pedig a Német Vöröskereszt krízisintervenciós csapata segítette.

A gyors és összehangolt rendőrségi munkának köszönhetően viszonylag rövid időn belül két 15 éves fiatalkorút sikerült őrizetbe venni. A hatóságok egyelőre nem tettek közzé további részleteket az elkövetők személyével és az indítékokkal kapcsolatban.

Egyes, egyelőre meg nem erősített információk szerint viszont az elkövetők szíriai migránsok voltak.

Az ügy súlyos jellege miatt a gyilkossági csoport nyomoz.

