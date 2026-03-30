Iskolánál történt késelés Hamburgban

Sokkoló és felháborító bűncselekmény történt a németországi Hamburgban, ahol egy mindössze 13 éves fiú életveszélyes állapotba került, miután késsel támadtak rá egy iskola előtt. Németország hatóságai azonnal nagyszabású hajtóvadászatot indítottak, amelynek során két gyanúsítottat letartóztattak.

2026. 03. 30. 19:29
Rendőrségi szalag a késelés helyszínén Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP
A tragédia a Németország északi részén fekvő Hamburg Groß Flottbek városrészében, egy iskola előtt történt, fényes nappal. A kezdeti információk szerint több fiatal közötti vita fajult el odáig, hogy az egyik érintett, egy 13 éves (más forrás szerint 14 éves) fiú több súlyos késszúrást szenvedett – számol be róla az osztrák Heute.

Rendőrök biztosítják a németországi Hamburgban elkövetett késelés helyszínét (Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP)

A támadás brutalitását jelzi, hogy a helyszínre riasztott mentőknek újra kellett éleszteniük az áldozatot. Ezt követően a sérült gyermeket azonnal kórházba szállították, ahol életmentő műtétet hajtanak végre rajta; állapota továbbra is kritikus, életveszélyes.

A rendőrség nagy erőkkel eredt az elkövetők nyomába. Mintegy két tucat járőrkocsi mellett a Libelle 1 hívójelű rendőrségi helikopter, kutyás egységek és speciális erők is bekapcsolódtak a kutatásba. A helyszínt széles körben lezárták, a tanúkat pedig a Német Vöröskereszt krízisintervenciós csapata segítette.

A gyors és összehangolt rendőrségi munkának köszönhetően viszonylag rövid időn belül két 15 éves fiatalkorút sikerült őrizetbe venni. A hatóságok egyelőre nem tettek közzé további részleteket az elkövetők személyével és az indítékokkal kapcsolatban.

Egyes, egyelőre meg nem erősített információk szerint viszont az elkövetők szíriai migránsok voltak.

Az ügy súlyos jellege miatt a gyilkossági csoport nyomoz.

Borítókép: Rendőrségi szalag a késelés helyszínén (Fotó: SPA Picture-Alliance via AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

