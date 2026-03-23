A beszámolók szerint az orosz erők a Ripki település közelében található gyakorlóteret vették célba, amelyet korábban katonai létesítményként használtak, jelenleg pedig az ukrán területvédelem kiképzéseinek ad helyet, írta a RIA Novosztyi. Az információk egy, magát a dél-ukrajnai ellenálláshoz kötő forrástól származnak.
Orosz csapás ért egy NATO-kiképzőbázist
Orosz katonai csapás érte egy, a jelentések szerint NATO-technológiával felszerelt kiképzőbázist Ukrajna északi részén, a Csernyihivi területen, számoltak be orosz források.
Mintegy 30 sebesült katonát szállítottak a járási kórházba, a legsúlyosabb sérülteket pedig hat katonai mentőautóval Csernyihivbe szállították, idézték a forrást.
Orosz csapások ukrán célpontok ellen
Az érintett létesítményt a források szerint arra használták, hogy ukrán katonákat képezzenek ki nyugati fegyverrendszerek használatára.
Független megerősítés ugyanakkor nem áll rendelkezésre a támadás részleteiről és következményeiről.
Az orosz hadsereg az utóbbi időszakban rendszeresen hajt végre csapásokat ukrajnai katonai célpontok ellen, beleértve a személyi állományt, haditechnikát és különböző infrastruktúrákat. Moszkva állítása szerint ezek a műveletek válaszlépések az ukrán támadásokra, amelyek civil létesítményeket érnek.
Borítókép: Tűzoltók dolgoznak egy orosz dróntámadás után a Csernyihivi régióban (Fotó: AFP/Ukrán Állami Rendkívüli Szolgálat)
