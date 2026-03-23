Orosz csapás ért egy NATO-kiképzőbázist

Mintegy 30 sebesült katonát szállítottak a járási kórházba, a legsúlyosabb sérülteket pedig hat katonai mentőautóval Csernyihivbe szállították, idézték a forrást.

Orosz csapások ukrán célpontok ellen

Az érintett létesítményt a források szerint arra használták, hogy ukrán katonákat képezzenek ki nyugati fegyverrendszerek használatára.

Független megerősítés ugyanakkor nem áll rendelkezésre a támadás részleteiről és következményeiről.

Az orosz hadsereg az utóbbi időszakban rendszeresen hajt végre csapásokat ukrajnai katonai célpontok ellen, beleértve a személyi állományt, haditechnikát és különböző infrastruktúrákat. Moszkva állítása szerint ezek a műveletek válaszlépések az ukrán támadásokra, amelyek civil létesítményeket érnek.

Magyar Péter 2024 óta egyeztet az ukrán vezetőkkel

Korábbi cikkünkben beszámoltunk róla, hogy az ukrán hősök emlékfala előtt pózolt Magyar Péter, mert ez jól mutat a közösségi médiában. Kérdés, hogy vajon miről egyeztetett kijevi partnerivel a magyar ellenzéki vezető. Mivel eltitkolta látogatása valódi okát a Tisza Párt vezetője, ezért csak az azt követő események tükrében tudunk következtetni az ukrán fővárosban tett látogatásának céljáról, eredményeiről. Annyit tudni erről, hogy egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel találkozott.