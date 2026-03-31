Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. március 31.

Orosz Telegram-csatornák értesülései szerint az ukrán haderő támadást hajtott végre egy vegyipari létesítmény ellen az oroszországi Szamara területén március 30-án éjjel az orosz–ukrán háború során.

Ez történt az orosz–ukrán háborúban az elmúlt 24 órában (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)

Kijev március 30-ig 27 407 külföldi állampolgárt azonosított, akik Oroszország oldalán harcolnak az Ukrajna elleni háborúban, szemben a novemberi több mint 18 000-rel, akiket Moszkva legalább 135 országból toborzott. A toborzóhálózat az arab világra is kiterjed, Észak-Afrikában és a Közel-Keleten is említenek országokat.

Ukrajna és Bulgária március 30-án 10 évre szóló biztonsági megállapodást kötött, amelynek értelmében Szófia vállalja, hogy segít finanszírozni az ukrán légvédelmet és közösen gyárt fegyvereket.

Moszkvai idő szerint reggel 6:00 óráig 38 drónt semmisítettek meg a Leningrádi terület felett, károk keletkeztek Uszty-Luga kikötőjében, és három ember megsérült – jelentette Alekszandr Drozdenko kormányzó.

Az orosz hadsereg folytatja offenzíváját a Szumi régióban. A harcok a régió több járásában is folytatódnak.

Volodimir Zelenszkij azt javasolta, hogy a húsvéti ünnepek idejére vessenek véget a fegyveres konfliktusnak.

Magyar Péter ukrán vezetőkkel egyeztet

Magyar Péter 2024 óta egyeztet ukrán vezetőkkel, és legutóbb Kijevben is járt, látogatásának pontos részleteit azonban nem hozta nyilvánosságra. A beszámolók szerint az ukrán fővárosban találkozott egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel, és felmerült az is, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből más szereplőkkel is tárgyalhatott, bár ennek részleteit nem erősítették meg.

A látogatás céljáról csak közvetett információk állnak rendelkezésre, mivel a Tisza Párt vezetője nem ismertette annak hátterét. Kijevi útja során az ukrán hősök emlékfalánál is megjelent, amelyről a közösségi médiában is megosztott tartalmakat.

Emellett a müncheni biztonságpolitikai konferencián is jelen volt, ahol Volodimir Zelenszkij szintén részt vett. Bár hivatalos találkozóról nem számoltak be, azt egyik fél sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen. Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban tárgyalt európai politikusokkal és panelbeszélgetésen vett részt.