Friss kutatás: hatvanhat választókerületben várható Fidesz-győzelem

Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. március 31.

Dróntámadás érte a toljatti KuibyshevAzot vegyi üzemet az oroszországi Szamara területén. Emellett Uszty-Luga kikötőjét is ukrán csapás érte. Kiderült, hogy mennyi külföldi zsoldos harcol az oroszok oldalán. Mutatjuk az orosz–ukrán háború legfrissebb fejleményeit.

2026. 03. 31. 6:09
Illusztráció (Forrás: Anadolu via AFP)
Orosz Telegram-csatornák értesülései szerint az ukrán haderő támadást hajtott végre egy vegyipari létesítmény ellen az oroszországi Szamara területén március 30-án éjjel az orosz–ukrán háború során.

Ez történt az orosz–ukrán háborúban az elmúlt 24 órában (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)

Kijev március 30-ig 27 407 külföldi állampolgárt azonosított, akik Oroszország oldalán harcolnak az Ukrajna elleni háborúban, szemben a novemberi több mint 18 000-rel, akiket Moszkva legalább 135 országból toborzott. A toborzóhálózat az arab világra is kiterjed, Észak-Afrikában és a Közel-Keleten is említenek országokat.

  • Ukrajna és Bulgária március 30-án 10 évre szóló biztonsági megállapodást kötött, amelynek értelmében Szófia vállalja, hogy segít finanszírozni az ukrán légvédelmet és közösen gyárt fegyvereket.
  • Moszkvai idő szerint reggel 6:00 óráig 38 drónt semmisítettek meg a Leningrádi terület felett, károk keletkeztek Uszty-Luga kikötőjében, és három ember megsérült – jelentette Alekszandr Drozdenko kormányzó.
  • Az orosz hadsereg folytatja offenzíváját a Szumi régióban. A harcok a régió több járásában is folytatódnak.
  • Volodimir Zelenszkij azt javasolta, hogy a húsvéti ünnepek idejére vessenek véget a fegyveres konfliktusnak. 

Magyar Péter ukrán vezetőkkel egyeztet

Magyar Péter 2024 óta egyeztet ukrán vezetőkkel, és legutóbb Kijevben is járt, látogatásának pontos részleteit azonban nem hozta nyilvánosságra. A beszámolók szerint az ukrán fővárosban találkozott egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel, és felmerült az is, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből más szereplőkkel is tárgyalhatott, bár ennek részleteit nem erősítették meg.

A látogatás céljáról csak közvetett információk állnak rendelkezésre, mivel a Tisza Párt vezetője nem ismertette annak hátterét. Kijevi útja során az ukrán hősök emlékfalánál is megjelent, amelyről a közösségi médiában is megosztott tartalmakat.

Emellett a müncheni biztonságpolitikai konferencián is jelen volt, ahol Volodimir Zelenszkij szintén részt vett. Bár hivatalos találkozóról nem számoltak be, azt egyik fél sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen. Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban tárgyalt európai politikusokkal és panelbeszélgetésen vett részt.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
