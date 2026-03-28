Kórházba került a testőr, aki Biden nejét védte, lövés is eldördült

A Jill Biden egykori first lady védelmével megbízott titkosszolgálat ügynök pénteken véletlenül lábon lőtte magát a philadelphiai nemzetközi repülőtéren – számolt be róla az AP News.

Lábon lőtte magát a philadelphiai nemzetközi repülőtéren Jill Biden testőre

A volt elnök nem tartózkodott a helyszínen, és a testőrön kívül más nem sérült meg. Az első jelentések szerint az ügynök egy jelöletlen autóban utazott, amikor szombaton reggel véletlenül elsütötte a fegyverét – mondta Tanya Little philadelphiai rendőrtiszt. A sérült testőrt egy helyi kórházba szállították, állapota jelenleg stabil. A szóvivő elmondta, hogy az ügynökség szakmai felelősségi hivatala kivizsgálja az esetet.