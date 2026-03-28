Kórházba került a testőr, aki Biden nejét védte, lövés is eldördült

Lábon lőtte magát az egykori first lady, Jill Biden védelmével megbízott egyik testőr. A philadelphiai repülőtéren történt incidens miatt vizsgálat indult.

2026. 03. 28. 15:54
Joe Biden volt elnök Forrás: AFP
A Jill Biden egykori first lady védelmével megbízott titkosszolgálat ügynök pénteken véletlenül lábon lőtte magát a philadelphiai nemzetközi repülőtéren – számolt be róla az AP News.

Lábon lőtte magát a philadelphiai nemzetközi repülőtéren Jill Biden testőre
A volt elnök nem tartózkodott a helyszínen, és a testőrön kívül más nem sérült meg. Az első jelentések szerint az ügynök egy jelöletlen autóban utazott, amikor szombaton reggel véletlenül elsütötte a fegyverét – mondta Tanya Little philadelphiai rendőrtiszt. A sérült testőrt egy helyi kórházba szállították, állapota jelenleg stabil. A szóvivő elmondta, hogy az ügynökség szakmai felelősségi hivatala kivizsgálja az esetet.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az ukránok az amerikai választásokba is beavatkoztak Trump ellen. A nemrégiben titkosítás alól feloldott amerikai dokumentumok szerint 2022-ben ukrán tisztségviselők arról tárgyaltak, hogy több száz millió dollárt, amelyet tiszta energiaforrásokra szántak, visszacsatornázzanak Joe Biden akkori amerikai elnök 2024-es kampányába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
