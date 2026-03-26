Míg az Európai Unió tagállamai most ismerkednek a NIS 2-direktíva szigorú követelményeivel, Magyarország már másfél éves gyakorlati tapasztalattal rendelkezik a szabályozás implementációjában. Egy hazai kiberbiztonsági startup, a Cyber Operations Group a Római Magyar Nagykövetség támogatásával bebizonyította, hogy a magyar mérnöki tudás nemcsak versenyképes, hanem konkrét válaszokat ad egy olyan problémára, amellyel Európa jelentős része még csak most szembesül. Interjúnkban a cég vezetőjével, Paréj Áronnal arról beszélgettünk, hogy hogyan lett a magyar NIS 2-felkészültség az exportálható tudás alapja.

Nagy sikere volt Rómában a magyar kiberbiztonsági megoldásoknak

Nemzetközi terjeszkedésbe kezdtek, és úgy tűnik, Olaszország az első nagy állomás. Hogyan segített egy kétéves startupnak a diplomácia abban, hogy a legmagasabb szintű olasz üzleti körökbe bejusson?

A startupunk életében sorsfordító volt a Római Magyar Nagykövetség által szervezett, kifejezetten a kiberbiztonsági direktívákra fókuszáló szakmai konferencia. Egy startup számára a bizalom kiépítése a legnehezebb feladat, különösen egy olyan kritikus területen, mint a kiberbiztonság. Az, hogy a nagykövetség falai között, az ő hivatalos meghívójukkal érkezhettünk, egy olyan reputációt adott nekünk, amit piaci úton évekig tartott volna megszerezni. Ott nem egy ismeretlen kis cég voltunk, hanem a magyar technológiai export kiemelt, validált képviselői.

Milyen volt a fogadtatás ezen a római konferencián? Mennyire volt célzott a közönség, és hogyan tudtak megszólítani ilyen nagyágyúkat?

Meglepően erős volt a felhozatal. A nagykövetség nemcsak helyszínt biztosított, hanem a saját, kiterjedt gazdasági-diplomáciai hálójából hívta meg a döntéshozókat: nagy olasz bankok, ipari óriások és kritikus infrastruktúra-üzemeltetők ültek a közönség soraiban. Külön emelte az esemény fényét az ünnepélyes, protokolláris keret, amit az olasz üzleti kultúra különösen értékel. Sőt, egy egészen emberi momentum is segített: kiderült, hogy Dávid Andor Ferenc újonnan kinevezett római nagykövet maga is hobbiszakértő, így szakmai szinten is azonnal megtaláltuk a közös hangot a jelenlévőkkel.