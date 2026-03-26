Nagy sikere volt Rómában a magyar kiberbiztonsági megoldásoknak

A 2026. március 17-én, Magyarország római nagykövetének rezidenciáján megrendezett Cybersecurity Executive Workshop a diplomáciai és a szakmai szféra kiemelt szereplőit vonultatta fel. A rendezvényt Dávid Andor Ferenc, Magyarország olaszországi nagykövete nyitotta meg ünnepélyes keretek között. A szakmai program bevezetéseként Zakar Dóra, a nagykövetség külgazdasági attaséja mutatta be a magyar Cyber Operations Group Kft., a Direct Service Center Kft. és az iTOP (ILS-NRG Consulting Kft.) képviselőit és a program előadóit. A workshop tematikus részében a magyar kiberbiztonsági megoldásokról Csillik Nóra, a Cyber Operations Group képviseletében tartott szakmai előadást. Az eseményen részt vett Paréj Áron, a Cyber Operations Group vezetője is, aki lapunknak nyilatkozott a magyar sikerről.

Jánosi Dalma (Róma)
2026. 03. 26. 4:00
Konferencia a kiberbiztonságról Forrás: Római Magyar Nagykövetség
Míg az Európai Unió tagállamai most ismerkednek a NIS 2-direktíva szigorú követelményeivel, Magyarország már másfél éves gyakorlati tapasztalattal rendelkezik a szabályozás implementációjában. Egy hazai kiberbiztonsági startup, a Cyber Operations Group a Római Magyar Nagykövetség támogatásával bebizonyította, hogy a magyar mérnöki tudás nemcsak versenyképes, hanem konkrét válaszokat ad egy olyan problémára, amellyel Európa jelentős része még csak most szembesül. Interjúnkban a cég vezetőjével, Paréj Áronnal arról beszélgettünk, hogy hogyan lett a magyar NIS 2-felkészültség az exportálható tudás alapja. 

Fotó: Római Magyar Nagykövetség

Nemzetközi terjeszkedésbe kezdtek, és úgy tűnik, Olaszország az első nagy állomás. Hogyan segített egy kétéves startupnak a diplomácia abban, hogy a legmagasabb szintű olasz üzleti körökbe bejusson? 

A startupunk életében sorsfordító volt a Római Magyar Nagykövetség által szervezett, kifejezetten a kiberbiztonsági direktívákra fókuszáló szakmai konferencia. Egy startup számára a bizalom kiépítése a legnehezebb feladat, különösen egy olyan kritikus területen, mint a kiberbiztonság. Az, hogy a nagykövetség falai között, az ő hivatalos meghívójukkal érkezhettünk, egy olyan reputációt adott nekünk, amit piaci úton évekig tartott volna megszerezni. Ott nem egy ismeretlen kis cég voltunk, hanem a magyar technológiai export kiemelt, validált képviselői. 

Milyen volt a fogadtatás ezen a római konferencián? Mennyire volt célzott a közönség, és hogyan tudtak megszólítani ilyen nagyágyúkat? 

Meglepően erős volt a felhozatal. A nagykövetség nemcsak helyszínt biztosított, hanem a saját, kiterjedt gazdasági-diplomáciai hálójából hívta meg a döntéshozókat: nagy olasz bankok, ipari óriások és kritikus infrastruktúra-üzemeltetők ültek a közönség soraiban. Külön emelte az esemény fényét az ünnepélyes, protokolláris keret, amit az olasz üzleti kultúra különösen értékel. Sőt, egy egészen emberi momentum is segített: kiderült, hogy Dávid Andor Ferenc újonnan kinevezett római nagykövet maga is hobbiszakértő, így szakmai szinten is azonnal megtaláltuk a közös hangot a jelenlévőkkel. 

Említette, hogy tíz hónapnyi próbálkozás után ez a rendezvény hozta meg az áttörést. Mi változott meg ott, Rómában? 

Az olasz mentalitásban a személyes jelenlét mindennél többet ér. Online tíz hónap alatt sem tudtunk érdemben előrelépni, de a konferencián, ahol olasz nyelven, helyi partnerek bevonásával mutattuk be a tudásunkat, hirtelen elhárultak a gátak. A nagykövetségi környezetben elpárolgott a bizonytalanság. Azt látták, hogy ha a magyar állam képviselete mögénk áll, akkor mi egy stabil szereplő vagyunk. Ez a rendezvény volt az a katalizátor, ami végre beindította azokat a folyamatokat, amik addig álltak. 

A rendezvényt Dávid Andor Ferenc, Magyarország olaszországi nagykövete nyitotta meg ünnepélyes keretek között
Fotó: Római Magyar Nagykövetség

Miért pont most van szüksége az olasz cégeknek a magyar tudásra? Mi volt a konferencia szakmai üzenete? 

A központi téma az EU-s NIS 2 direktíva volt. Olaszország gazdasága nagyjából tízszerese a magyarnak, rengeteg a kisvállalkozó, élelmiszeripar, autóipari beszállítók, akiket ez a törvény most banki szintű védekezésre kötelez. Magyarország azonban két évvel korábban vezette be a szigorú szabályozást, így nekünk már másfél éves gyakorlati tapasztalatunk van az auditálásban és a tanúsításban, miközben az olaszoknál ez a tudás még csak most kezd kikristályosodni. Ezt a tapasztalati előnyt vittük ki Rómába, mint magyar exportcikket. 

A technológiai fölény mellett az ár is számít a versenyben? 

Természetesen. A piacon eddig csak méregdrága nagyvállalatok voltak elérhetők kiberbiztonsági megoldásként, amelyeket egy kis-és középvállalat a legtöbbször képtelen kigazdálkodni. Mi viszont a konferencián bemutattuk, hogy a magyar mérnöki tudással képesek vagyunk megfizethető, azaz kisvállalatokra szabott megoldásokat kínálni. A magyar munkabér-versenyképesség és a távoli üzemeltetési modellünk rendkívül vonzó az olasz cégvezetőknek. 

A Jaguar – Land Rover konszern elleni támadás példáját is említették a konferencián, mint példát arra, hogy mi történhet, ha egy cég nem rendelkezik megfelelő biztonsággal. Mennyire rázta meg ez az olasz döntéshozókat? 

Ez egy kijózanító példa volt. Amikor elmeséltük, hogy egy kéthetes leállás egy nagyvállalatnál 20 milliárd forintos kárt okozott fizikai pusztítás nélkül, csak az informatikai zártság miatt, az olasz partnerek is megértették: a kiberbiztonság nem luxus, hanem az üzletfolytonosság záloga. Ez a sztori segített nekik megérteni, hogy náluk is pontosan ugyanez a kockázat áll fenn. 

Mi a következő lépés a római siker után? 

A konferencia túlteljesítette az elvárásainkat; a visszajelzések alapján több pilot projektet is elindítunk. Ez a modell – a diplomáciai hátszéllel megtámogatott szakmai bemutatkozás – annyira bevált, hogy Németországban, Ausztriában, Svájcban és a skandináv piacon is hasonló stratégiát követünk majd. Magyarország kiberbiztonsági exportőrként tud megjelenni Európában, és ebben a nagykövetségek szakmai támogatása kulcsfontosságú. 

A konferencián Anna Frasconi, az AU Technosistemi Marche srl vezérigazgatója is felszólalt a magyar-olasz kiberbiztonsági együttműködés témájában. A Római Magyar Nagykövetségen rendezett szakmai konferencia után Anna Frasconi, a vállalat CEO-ja és kereskedelmi vezérigazgatója mesélt arról, miért választotta a magyar mérnöki tudást az amerikai multik helyett. 

Ön évtizedek óta dolgozik az információbiztonság világában. Miért döntött úgy, hogy a megszokott nagy multinacionális óriások helyett egy magyar startup mellett teszi le a voksát? 

Kerestem a „kontaminációt”, a különböző tudások izgalmas keveredését. Az információbiztonság világát sajnos sokszor uralják a személytelen, amerikai vagy angolszász multinacionális óriások, ahol az ügyfél sokszor csak egy algoritmus. Amikor találkoztam a magyar startuppal, akkor megláttam benne azt a lehetőséget, hogy elszakadjak ettől a rideg logikától. Olyan partnert kerestem, amely nemcsak technológiát, hanem egy másfajta szemléletet kínál. A magyarokban egy nagyszerű világot fedeztem fel, amelyben még több nagyszerű dolgot lehet találni, mint a nagy anonim óriásoknál. 

Miért tartja fontosnak az emberi vonatkozást egy olyan technológiai területen, mint a kiberbiztonság? 

Mert a biztonság egy állapot, de a technológiai formálás önmagában nem elég. Amikor baj van, az ügyfél nem akar egy automatizált rendszerrel harcolni. Nálunk, ha visszahívjuk az ügyfelet, egy hús-vér technikus beszél vele, aki érti a problémát, és emberi kérdésekről beszél. A nagy cégeknél az empátia sokszor eltűnik a bürokrácia útvesztőiben. Mi egy „emberi vállalkozást” építünk. A munkahelyünkön minden ember garantálja biztonságot, és ez a közvetlen felelősségvállalás adja a valódi erőt. 

Az olasz piac konzervatív és a személyes bizalomra épít. Ön szerint mi az a magyar minőség, ami a magyar mérnöki tudást ennyire kompatibilissé teszi? 

A magyar mérnökökben azt értékeltem, hogy egyfajta „gyors család” módjára működnek. Olaszországban sokan csak online rendezvényeket tartanak és hosszú prezentációkkal húzzák az időt, de amikor a kritikus infrastruktúra kerül veszélybe, semmi nem válik be. A magyar partnerünkkel a biztonság gyors, hatékony és személyes. Nem akartam több „angol logikát”, ahol a távolság a döntéshozók között áthidalhatatlan. Itt a technikusok és az ügyfelek közvetlen kapcsolatban állnak. 

Beszélt arról, hogy a biztonság egy állapot, de a technológia önmagában nem elég. Hogyan működik a gyakorlatban ez a partnerség? 

Ez egy valódi együttműködés, ahol nincs alá-fölérendeltség, csak közös cél. Együtt készítjük a marketinget, együtt dolgozunk a kérdéseken. Én 25 éve vagyok a szakmában, láttam már sok mindent, és azt akartam, hogy a munkahelyünk olyan legyen, ahol a szolgáltató és az ügyfél együtt fejlődik. Olyan partneri munkahelyet hoztunk létre, ahol a „csapat” nem csak egy szó, hanem valódi, egymást segítő szakmai hivatás. 

A kiberbiztonságban a reakcióidő kritikus. Hogyan biztosítják azt a szintet, amit egy olasz cégvezető elvár az új NIS 2 szabályozás tükrében? 

A szabályozás – mint a NIS 2 – nagyon fontos, mert elindítja a cégeket a védelem útján. De amikor a baj megtörténik, a válaszidőnek milliszekundumokban kell mérhetőnek lennie. Ha 20 percet kell várnod egy reakcióra, az már túl sok. Mi erre válaszolunk: amikor az olasz vállaltok szembesülnek a szabályozási kényszerrel, mi nem papírokat gyártunk, hanem azonnali, emberi és technológiai segítséget nyújtunk. Ez a mi válaszunk a piaci kihívásokra. 

Borítókép: Konferencia a kiberbiztonságról (Fotó: Római Magyar Nagykövetség)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

