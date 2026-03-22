Parlamenti választásokat tartanak Szlovéniában

A valamivel kevesebb mint 1,7 millió választásra jogosult szlovén a 90 fős szlovén parlament 88 képviselőjéről dönt, míg egy-egy mandátumot a magyar és az olasz nemzeti közösség képviselője szerez. A választáson 1179 jelölt indul 17 listán.

A hivatalos kampány péntek éjfélkor lezárult, ezt követően kampánycsend lépett életbe, amely a szavazóhelyiségek vasárnap esti zárásáig tart. A kampánycsend idején tilos minden olyan tevékenység, amely a választókat valamely jelölt vagy párt támogatására ösztönözné.

Az előzetes szavazást – amelyen a választók a hivatalos választási nap előtt, kijelölt szavazóhelyeken adhatják le voksukat – kedden és csütörtök között tartották; ezen a választók 4,8 százaléka vett részt.

A szavazóhelyiségek vasárnap reggel hét órától este hét óráig lesznek nyitva mintegy háromezer belföldi szavazókörben. A voksolás diplomáciai képviseleteken és levélben is lehetséges.

Az első nem hivatalos eredmények az urnazárást követően, vasárnap késő este várhatók. Az új parlamentnek a választás után legkésőbb húsz napon belül kell megalakulnia, ezt követően az államfő tesz javaslatot a miniszterelnök személyére.

